Holan: "Nos faltó un poco de precisión en los últimos tres cuartos de la cancha"

En el marco de la vigésimo sexta fecha del Torneo de Primera División, Independiente y Aldosivi sellaron un empate sin goles en el José María Minella y luego del encuentro, Ariel Holan dialogó con la prensa.

"Me queda el sabor de un equipo que durante los 93 minutos que duró el partido, trató por todos los caminos. Tuvimos nuestras situaciones de gol y no las pudimos concretar. Un partido cerrado, es difícil tener una lluvia de situaciones, tuvimos cuatro o cinco muy claras y no las pudimos concretar. Cuando ocurre eso, lo importante es mantener el arco en cero y no ser contragolpeados. La única chance que tuvo Aldosivi fue un foul a Nery (Domínguez), así que no fue un error defensivo. Creo que nos defendimos bien con la pelota, pero ante un esquema tan cerrado nos costó encontrar alternativas. Nos faltó un poco de precisión en los últimos tres cuartos de la cancha", analizó el entrenador del Rojo.

La propuesta defensiva del Tiburón dificultó los planes de los de Avellaneda, que no pudieron penetrar a la defensa. "Hay que saber jugar estos partidos. Hay que mejorar en esto. Son las reglas de juego y hay que mejorar como equipo para poder resolverlo. El equipo hasta los tres cuartos de cancha tuvo mucha elaboración pero en los últimos metros nos faltó claridad, fantasía, frescura. No se le puede restar mérito al rival tampoco", sostuvo.

En relación a la posición en la que queda su equipo, el DT dijo: "Ahora lo primero que tenemos que pensar es que tenemos un compromiso muy complicado por Sudamericana, que es uno de los objetivos del semestre, contra un rival que va a tratar de jugarse entero su semestre en la clasificación. En el campeonato tenemos que seguir creciendo como equipo y seguir sumando". Y añadió sobre sus dirigidos: "Están todos impecables, con el sabor agridulce de que podíamos haber ganado el partido. Más allá de eso, valorando que hicimos el esfuerzo, buscamos por todos los caminos y lo que nos faltó no lo pudimos tener. Quedarnos con la satisfacción de que intentamos por todos los caminos".

Por otro lado, al ser consultado particularmente por el choque por Copa Sudamericana, soltó: "El equipo está bien. Es un partido duro. Pienso que Alianza de local no va a hacer lo mismo que en Avellaneda y vamos a tener que contrarrestar lo que ellos quieran hacer de manera ofensiva y tratar de aprovechar los espacios que tal vez nos puedan dejar".

En el final, en relación al cambio de Walter Erviti por Ezequiel Barco, exclamó: "Queríamos tratar de ver si podíamos tener un poquito más de claridad, mejor elaboración para ver si teníamos alguna chance más de gol".