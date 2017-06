Para levantar con Crema

Google Plus

Lanús y Atlético de Rafaela en La Fortaleza. Foto: Web

Lanús y Atlético de Rafaela se miden desde las 16.15hs. en La Fortaleza con dos presentes totalmente distintos. Por un lado, el local deberá repuntar luego de dos caídas consecutivas para volver a sumar y levantarse. Por el otro, el visitante llega con una racha de 6 partidos sin perder.

La tripulación de Jorge Francisco Almirón viene de caer ni más ni menos que ante Banfield en el clásico del Sur. Además, sin descanso, jugó el pasado miércoles por Copa Libertadores y fue derrotado por Chapecoense. Sin respiro, el equipo de Arias y Guidi vuelve a retomar el fútbol en el torneo local. A pesar de que su máximo objetivo es el torneo continental, Almirón pondrá la mayoría de los que son habitualmente titulares debido a la necesidad de sumar puntos para ubicarse en la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

Las únicas dos dudas del entrenador pasan por la presencia de Marcos Pinto o Matías Sanchez en la mitad de la cancha ya que Alejandro Silva fue expulsado ante Banfield y, además, está lesionado. La otra, se encuentra en la delantera, con la presencia de Lautaro Acosta o el ex Velez, Hernán Toledo.

¿Como llega Atlético de Rafaela?

El conjunto de Juan Manuel Llop viene en alza. Está invicto hace 6 partidos, ganó los últimos 3 y, esta tarde, buscará su cuarta victoria consecutiva. Nos arrimamos al 1 de Abril, la última vez que perdió, ante Newell's en Rosario por la fecha 18°. Posteriormente, con la necesidad de sumar puntos para no complicarse con la tabla de promedios, arremetió en el torneo y sigue invicto hasta ahora. Empató en la 19° de local ante Huracán, en la 20° de visitante ante Independiente y en la 21° ante Boca Juniors en Rafaela. Luego, iba a comenzar la racha ganadora. En un partido clave y directo por la lucha del descenso, le ganó a Olimpo en Bahía Blanca. Después, goleó en su casa por 3 a 0 a Unión y, en la fecha pasada, le ganó a Atlético Tucumán por 1 a 0 sobre el final.

El entrenador Llop no presentará ningún cambio con respecto al partido anterior. Desde un principio, se especulaba la inclusión de Ángelo Martino en el once inicial debido a una pequeña molestia que tuvo Fernando Luna. Finalmente, trabajando con ejercicios de recuperación en la semana, el ex Arsenal irá desde el arranque ante el "Granate". Por otro lado, reapareció Mauro Albertengo en la lista de los concentrados después haber sufrido un desgarro a principio de mes.

POSIBLES FORMACIONES:

Lanús: Esteban Andrada; José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Diego Braghieri, Nicolás Pasquini; Matías Sánchez o Marcos Pinto Iván Marcone, Nicolás Aguirre, Román Martínez, Lautaro Acosta o Hernán Toledo, José Sand. DT: Jorge Almirón.

Atlético Rafaela: Lucas Hoyos; Oscar Carniello, Teodoro Paredes, Gastón Campi, Mathías Abero; Emiliano Romero, Lucas Pittinari, Gabriel Gudiño, Fernando Luna, Kevin Itabel; Leandro Díaz. DT: Juan Manuel Llop.

Hora: 16:15.

Estadio: Nestor Díaz Perez.

Árbitro: Diego Abal.