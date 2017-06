Granates por el mundo: hat trick de Miguel Almirón para el Atlanta United

Google Plus

El volante paraguayo de 23 años sigue dando de que hablar en la Major League Soccer, y es toda una sensación para los fanáticos del Atlanta United. El número 10 marcó tres tantos para liderar a su equipo en la goleada por 4-1 frente a Houston Dynamo en el Bobby Dodd Stadium (Atlanta). El primero llegó a los 30 minutos cuando se insertó en el area y desenfundó un zurdazo inatajable al medio del arco defendido por Joseph Wills. Luego, a los 42’ ampliaría la ventaja mediante un remate esquinado que hizo inútil toda posibilidad del arquero de atajarla.

En el segundo tiempo, Julian Gressel convertiría el tercero para el conjunto dirigido por el Tata Martino, y a los 80 minutos llegaría el gol que derivaría en la goleada del Atlanta y en el hat trick de Almirón. Ya sobre el final del partido Erik Torres marcó el tanto del honor para un Houston Dynamo.

El ex Lanús y Cerro Porteño llegó a los cinco goles y se convirtió, junto a Joseph Martínez, en el goleador del Atlanta United. El conjunto dirigido por Gerardo Martino está teniendo un andar irregular en la MLS, lleva acumulados 15 puntos en once partidos y marcha en los últimos puestos de la Conferencia Este. En cuanto a Houston Dynamo, el equipo se desempaña en la Conferencia Oeste y marcha tercero con 19 puntos en doce encuentros disputados. El próximo compromiso de Atlanta será el domingo 28 de mayo, cuando reciba en su estadio a New York City.

La jornada de los otros ex granates en la MLS

Diego Valeri marcó un gol para Portland Timbers, que perdió 4-1 frente al Monteral Impact de Ignacio Piatti. Hernán Grana no jugó con el DC United en la derrota 1-0 ante Chicago Fire.

Otros Resultados

