Por el futuro

Arsenal y Lanús en La Fortaleza. Foto: Fotobaires

A partir de las 16.15, con el arbitraje de Juan Pablo Pompei y la televisación de Canal 9, Lanús y Arsenal se enfrentarán en un duelo que promete y que, para ambos, es crucial ganar de cara al futuro de la próxima temporada. Si bien los objetivos son totalmente distintos, tanto el Granate como el Arse pondrán los titulares en la tarde del Viaducto a pesar de haber tenido Copa durante la semana.

El equipo que dirige técnicamente Jorge Francisco Almirón llega con las mejores condiciones, tanto en lo futbolístico como en lo anímico. Viene de ganarle a Nacional de Uruguay por 1 a 0 de visitante por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, se clasificó a los octavos de final como el segundo mejor primero y juega bien al fútbol. Lanús no descansa y piensa en el futuro. Posicionado como 11° con 39 puntos en el torneo de Primera División, el equipo de Arias y Guidi buscará sumar esta tarde para poder acomodarse entre los clasificados a la Copa Sudamericana del 2018.

La mala noticia para el visitante es la ausencia de Lautaro Acosta. El ex Boca Juniors no estará de la partida ante Arsenal por una lesión en el tobillo derecho que sufrió ante Nacional en el último encuentro por Copa Libertadores. Su reemplazante será Marcelino Moreno que estará acompañado de la delatera habitual, con José Sand y Alejandro Silva.

¿Como llega Arsenal de Sarandí?

El local llega golpeado. Eliminado de la Copa Argentina ante Sacachispas por penales, Arsenal deberá hacer foco en el torneo y olvidarse de la eliminación ya que se juega algo mucho más importante: La permanencia en la Primera División o el descenso a la Primera B Nacional. El equipo de Humberto Grondona se ubica último en el torneo con 17 puntos. En los promedios, hoy en día, Arsenal está fuera de la zona de descenso. Arriba de Olimpo y, los cuatro de la zona roja: Temperley, Quilmes, Atlético de Rafaela y Samiento de Junín.

El Arse no podrá contar esta tarde con Claudio Corvalán y Lucas Wilchez. El ex Racing y el ex Tigre estarán ausentes por lesiones. En su lugar, Marcos Curado y Federico Milo serán los titulares.

Historial, último enfrentamiento y duelo de ex

Arsenal y Lanús jugaron 26 veces en Primera División. Lanús ganó 2 veces y convirtió 42 goles mientras que Arsenal ganó 9 veces y convirtió 38 goles. Empataron 5 veces. El Grana lleva una diferencia de 3 partidos.

Su último cruce fue por la 4° fecha del campeonato 2015. Arsenal y Lanús empataron sin goles en La Fortaleza.

De parte del Granate, Esteban Andrada, Diego Braghieri, Román Martinez, Ivan Marcone y Nicolás Aguirre son todos ex Arsenal.

Probables formaciones

Arsenal: Pablo Santillo; Leandro Marín, Marcos Curado, Jonathan Bottinelli y Gonzalo Bazán; Sergio Velázquez, Renso Pérez; Leonardo Rolón, Franco Fragapane y Federico Milo; Juan Sánchez Sotelo. DT: Humberto Grondona.

Lanús: Esteban Andrada; José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Diego Braghieri y Nicolás Pasquini; Román Martínez, Iván Marcone y Nicolás Aguirre; Alejandro Silva, José Sand y Marcelino Moreno. DT: Jorge Almirón.