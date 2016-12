Diego Barrios: "Es complicado salir tras una expulsión, pero los compañeros me han apoyado bastante"

Diego Barrios atendiendo a los medios de comunicación | Gema Gil (VAVEL)

Con tan solo 22 años, Diego Barrios, portero del filial, ha debutado con el CD Leganés en la máxima categoría del fútbol español. Con su debut, ya son cuatro los guardamentas que se han enfundando esta temporada los guantes con el conjunto pepinero, ya que tras la lesión de Serantes, Brignoli asumió la titularidad hasta la llegada de Herrerín.

Tras su debut en Liga, el portero madrileño se mostraba satisfecho. "Es complicado salir por la expulsión de Herrerín, pero los compañeros me han apoyado bastante". Además, a nivel personal se mostró "muy contento" al poder debutar en el partido de hoy. "El equipo ha sabido sobreponerse a todas las adversidades con mucho trabajo y hemos sacado un punto importante", señalaba el guardamenta debutante.

Barrios ha reconocido que al principio estaba "un poco nervioso", pero que a medida que iba avanzando el partido dicha sensación ha desaparecido. No obstante, se mostraba autocrítico al asegurar que "el gol ha sido una pena, tendré que verlo repetido porque siempre pienso que se puede hacer algo más".

El madrileño también ha agradecido la confianza que el cuerpo técnico tiene en él. "Carlos -entrenador de porteros- y Asier me han transmitido tranquilidad, que lo afronte como un partido más y que demostrara lo bien que estaba entrenando". Además, alabó la figura de Carlos Sánchez García del que asegura que "he aprendido y evolucionado muchísimo, me ha dicho que estuviera tranquilo y que no pensara mucho en lo que venía".

La expulsión de Herrerín en el partido de hoy supone que en la próxima jornada liguera tengan que suplirle Brignoli o el propio Barrios. En relación a esta cuestión, Diego Barrios ha afirmado que "son cosas de Asier y del cuerpo técnico, estoy preparado para lo que pueda venir, bien sea trabajar con el primer equipo o con el filial".

Por último, el madrileño ha reconocido que la camiseta del partido la guardará siempre, pero se la dará a su familia porque "es la que siempre está, tanto en lo bueno como en lo malo".