Rubén Peña: "He sentido un cosquilleo precioso al volver"

Foto: SD Eibar

El Club Deportivo Leganés ha disputado su último partido del año en Butarque frente al Eibar. Un gol de Guerrero (1-0) en la primera parte adelantó a los suyos, sin embargo, la tempranera expulsión de Herrerín dejó al Lega con uno menos durante 70 minutos. Los de Mendilibar apretaron en la segunda parte y solo lograron batir al canterano Diego Barrios con un gol de Bebé (1-1) desde fuera del área que, previamente, rebotó en un jugador pepinero y cambió la trayectoria del disparo.

"El Leganés está creciendo de una forma maravillosa"

Hubo reparto de puntos entre ambos conjuntos y un nombre que sobresalió por encima del resto: Rubén Peña. El futbolista del Eibar regresaba a Butarque, donde estuvo jugando dos años y logró el ascenso a Primera División, pero esta vez lo hacía con la elástica azulgrana del equipo vasco: "He sentido un cosquilleo cuando he llegado y al recordar el premio que ganamos el año pasado", aseguraba en la zona mixta posterior al encuentro. "He ido con algunos compañeros a ver cómo está quedando el interior del estadio y la verdad que es un club que está creciendo de manera maravillosa y lo seguirá haciendo", añadía satisfecho y orgulloso del club del que un día formó parte y en el que, sin duda, ha dejado huella.

El centrocampista armero jugó de titular en un encuentro muy especial para él, contribuyendo a que los suyos, finalmente, lograran sumar un valioso punto para seguir luchando por entrar en los puestos europeos. El Eibar atraviesa una gran situación deportiva esta temporada, sin embargo, Rubén reconoce que le habría gustado "disfrutar del ascenso", aunque se reafirma en que está "muy contento en Eibar", porque va "sumando minutos poco a poco en Primera".