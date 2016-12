Inestabilidad en la portería pepinera

Google Plus

Iago Herrerín tras la acción que le llevó a ser expulsado el pasado domingo | Foto: Gema Gil (VAVEL).

En los últimos años, la tradición que ha acompañado al Club Deportivo Leganés ha sido la de confiar la llave de la portería blanquiazul a un portero, que se encargaba de custodiar los palos en el campeonato liguero, mientras que, el segundo guardameta era premiado con los minutos correspondientes a los enfrentamientos de la Copa del Rey. Así, fue como Asier Garitano repartió los minutos la histórica pasada temporada y, en el presente curso parecía tener la misma intención. No obstante, el destino frustró sus intenciones.

Una lesión, una polémica, un sustituto y un debutante

Serantes estaba llamado a ser el portero titular en los partidos correspondientes a la liga, tal y como ocurrió el pasado año, mientras que, Alberto Brignoli, haría lo propio en el torneo del K.O. No obstante, cuando las aguas estaban calmadas llegó la inestabilidad.

El cancerbero vasco, uno de los héroes del ascenso, se topó con la mala fortuna y el pasado 26 de noviembre cayó lesionado en el choque que enfrentaba al combinado madrileño con el RCD Espanyol. La dolencia que cosechó aquel fatídico día no pudo ser peor y, tras varias exploraciones se confirmó que Serantes se perdería el resto de la campaña.

Brignoli llegó cedido por la Juventus en el mercado estival | Foto: Gema Gil (VAVEL).

Parecía llegar la oportunidad de brillar de Alberto Brignoli. El italiano tuvo que suplir al lesionado Serantes en los minutos restantes en Cornellá y, tal y como estaba previsto, fue el portero titular en el partido copero ante el Valencia. Sin embargo, Asier Garitano no cesaba de pedir otro meta y sus deseos se convirtieron en realidad, puesto que aterrizó en el sur de Madrid Iago Herrerín.

El bilbaíno, cedido por el Athletic Club, fue presentado el dos de dicembre y, justo un día después se hacía con la titularidad de la portería pepinera en el enfrentamiento ante el Villarreal, mientras que Brignoli observaba el partido desde el banquillo. A partir de ese momento, comenzó el conflicto que llevó al cancerbero italiano a quedarse sin viajar a Las Palmas y Diego Barrios, canteranol blanquiazul, ocupó su lugar en la convocatoria.

Para dejar claro que las aguas aún no estaban calmadas entre Brignoli y el equipo técnico, lo mismo ocurrió el pasado domingo en Butarque. El Eibar visitaba el feudo madrileño en el último partido liguero del año y Herrerín se situaba bajo palos, mientras Barrios esperaba en el banquillo. No obstante, una desafortunada acción del '13' durante el partido le llevó a marcharse expulsado y, sin esperarlo, el joven Barrios no tuvo más remedio que salir a proteger la meta blanquiazul y, desde luego y a pesar del gol encajado, lo hizo a las mil maravillas.

Sin embargo, Asier Garitano ha vuelto a solicitar a un nuevo portero. No desea los servicios del italiano, por lo que el mercado invernal será la ocasión perfecta para realizar la búsqueda que tanto desea el entrenador guipuzcoano.