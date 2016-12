Google Plus

Más Guerrero que nunca | Foto: Gema Gil (VAVEL).

La escasez de gol está siendo una de las mayores carencias del Club Deportivo Leganés. A pesar de recibir más que anotar, los pupilos de Asier Garitano llevan ni más ni menos que 16 jornadas alejados de las posiciones de descenso, todo un logro para un equipo recién ascendido. 16 son, además, los puntos que los pepineros ostentan en su casillero, a cuatro del antepenúltimo clasificado.

El pasado fin de semana, el 'Lega' recibía a la Sociedad Deportiva Eibar en el que era el último partido del mágico 2016 en el Estadio Municipal. Se trataba de un auténtico duelo noventero, ya que a pesar de no haber coincidido nunca en un choque oficial en la máxima categoría del fútbol español, sí lo habían hecho en la última década del pasado siglo XX en Segunda División.

Bebé le fastidió la fiesta a Guerrero

En un encuentro que tenía todos los alicientes para ser especial, Miguel Ángel Guerrero volvió a ver puerta por segunda semana consecutiva.

El delantero toledano, que se encontraba inmerso en una profunda sequía de gol, consiguió obrar el empate la pasada jornada ante Las Palmas desde el punto de penalti. Para premiar no solo el tanto, sino también su esfuerzo que derrochó durante el duelo en las Islas, Garitano le volvió a situar como máxima referencia ofensiva en el duelo ante los hombres de José Luis Mendilibar y volvió a demostrar su valía.

El '9' blanquiazul demostró ser el más listo de la clase y, aprovechando un error en la zaga visitante, no dudó en batir a Yoel y hacer el primer gol del partido. No obstante, tras una primera mitad igualada, llegaron los últimos 45 minutos en los que, el Eibar, fue superior al Leganés. Como los armeros no cesaban de avisar, finalmente Bebé encontró premio el hizo el gol que sellaría el empate.

A pesar de la victoria que se escapó en los minutos, el Leganés ha recuperado a un goleador. El Miguel Ángel Guerrero goleador ha vuelto y espera quedarse.