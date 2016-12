Txema Indias: "De este 2016, me quedo con Anduva"

Txema Indias | Foto: Gema Gil (Vavel)

El secretario técnico del CD Leganés mostró sus impresiones sobre la actualidad del club.

Para comenzar, hizo rápido repaso del partido ante la SD Eibar: "sales contento cuando ganas. Ayer era un partido importante para ponernos más holgados en clasificación por los resultados".

Jugadores del filial y ausencia de gol

Dio importancia a la participación de jugadores del filial en el primer equipo: "si tienes que tirar del filial todas las semanas es que algo mal hemos hecho. Poco a poco esos jugadores están mejorando".

Respecto a la situación de falta de gol del equipo, Indias no se mostró preocupado y confía en los delanteros: "Guerrero se ha superado al jugador que es. Ya no solo por los goles, si no por todo lo que nos da. Luciano no ha tenido esa suerte de cara al gol", añadió.

Desafortunadas lesiones

En el capítulo de lesiones, Txema Indias se mostró apenado por la lesión de Jon Ander Serantes, mientras estaba viendo el encuentro del AD Alcorcón: "en ese momento dejas de pensar en el partido". Además dejó abierta la posibilidad de renovación de contrato del guardameta de Barakaldo.

Trabajando en el mercado de invierno

La cuestión capital de la entrevista, por la que tanto se pregunta, es sobre el capítulo de nuevas incorporaciones. El secretario técnico fue tajante: "portería, centrales, extremo derecho y medio campo son las posiciones a reforzar en ese orden de prioridad". Aclaró que el club tiene las cuentas saneadas, tomándolo un buen ejemplo en la categoría.

Txema Indias durante la presentación de Herrerín | Foto: Gema Gil (Vavel)

Jugadores en presente y pasado

Indias se mostró especialmente nostálgico con la figura de Rubén Peña: "me dolió mucho que se fuese, es un jugador espectacular. Se merece estar en Primera División".

También aprovechó para repasar la situación de varios jugadores que no cuentan con minutos en el club: "Serantes es el titular y Iago ahora mismo, eso hace que la situación sea incómoda para Brignoli".

Sobre Toni Dovale, indicó que el gallego "sabe su situación desde el verano". Declaró que tiene contrato firmado con el club, añadiendo la incomodidad de la situación, al igual que sucede con Lluís Sastre: "tenía una oferta en verano (de la SD Huesca) y estuvimos a la espera de cerrar la llegada de Pape Cheick".

Mejor momento de 2016

El guipuzcoano finalizó la entrevista recordando el momento clave para el club pepinero en este año finaliza en breve: "de este 2.016 me quedo con Anduva y el abrazo con mi hermano y dos personas muy importantes para mí, como son Juan Domínguez y Jara Cuenca".