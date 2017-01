Medjani se cae de la Copa de África y está disponible en enero

Google Plus

Foto: Gema Gil - VAVEL.com

Buenas noticias para el Club Deportivo Leganés y malas para Carl Medjani. El central de la entidad pepinera se ha enterado, hace escasas horas, de que el seleccionador argelino, Georges Leekens, ha decidido no contar con él para la Copa de África 2017, que se disputará a lo largo de todo el mes de enero. Su convocatoria suponía un problema para Asier Garitano, el míster del Lega, ya que se quedaba con Víctor Díaz y Mantovani como los únicos centrales disponibles para afrontar los encuentros venideros, como el próximo ante el Betis.

De esta forma, Garitano sí que podrá contar con Carl Medjani para formar la línea defensiva del equipo en el primer mes del año y, así, no andar con el agua al cuello ni tener que experimentar con cambios de posiciones entre jugadores. Medjani ha sido internacional con Argelia en innumerables ocasiones y lleva siéndolo desde el Mundial de Sudáfrica disputado en 2010, por lo que sorprende su no convocatoria. El que también se ha caído de la lista a última hora ha sido Sofiane Feghouli, ex jugador del Valencia CF, actualmente jugando en el West Ham de la Premier League.

El Leganés y Medjani volvieron al trabajo el pasado 29 de diciembre y ya preparan su vuelta a la competición liguera. Será el domingo 8 de enero contra el Betis en el Benito Villamarín, donde los de Garitano buscarán empezar el 2017 de la mejor forma posible: sumando puntos a domicilio. Así, sumando, fue como acabaron el pasado año, gracias a tres partidos consecutivos sin perder en Liga. Los empates ante Villarreal, Las Palmas y Eibar hicieron que el conjunto pepinero acabase el 2016 fuera de los puestos de descenso y con un colchón de cuatro puntos sobre el antepenúltimo clasificado de la tabla. Betis, Athletic y Alavés son los tres primeros rivales a batir del nuevo año para el Leganés.