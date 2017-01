La Federación de Peñas del Leganés pide al Atleti una rebaja en los precios

Google Plus

Foto: Gema Gil - VAVEL.com

La Federación de Peñas del Club Deportivo Leganés ha transmitido un comunicado para pedir al Atlético de Madrid que rebaje el precio de las entradas para el partido de Liga al que se enfrentarán 'colchoneros' y 'pepineros' el próximo 5 de febrero de 2017.

El Atlético anunció este martes el precio al que pondrá las entradas para el próximo choque de Liga entre el club rojiblanco y el equipo blanquiazul. Los precios van desde los 40 euros a los 100 euros, un precio bastante más superior al que pagaron los aficionados rojiblancos en el partido de ida en el Estadio Municipal de Butarque.

Los aficionados atletistas, a finales del pasado agosto, pudieron comprar las entradas para ver al Atlético de Madrid en Butarque por 30 euros, e incluso gran cantidad de dichos aficionados optaron por comprar las entradas fuera de la zona visitante, acotada exclusivamente para los aficionados del equipo visitante, logrando adquirirlas por un precio incluso menor (15-20 euros).

Es por ello, que la Federación de Peñas del equipo 'pepinero' ha querido denunciar este hecho y ha emitido un comunicado dirigido a la entidad rojiblanca para que revise el precio de las entradas cuando queda tan sólo un mes para el partido. En dicho comunicado, la Federación de Peñas ha explicado: “Instamos al Atlético de Madrid a que revise los precios de las entradas e iguale la localidad más barata para la afición visitante”, afirma el comunicado. “Si el precio no se reduce, la Federación de Peñas del Leganés no organizará ningún tipo de desplazamiento e invitaremos a todos los aficionados 'pepineros' a que tomen la misma medida y no vayan a este encuentro debido”, añade.

Por último, la Federación de Peñas también ha querido trasladar su malestar al equipo blanquiazul y ha pedido que “tenga en cuenta esta grave situación” para próximas ocasiones si finalmente el Atlético de Madrid no reduce el precio de las entradas para el derbi del 5 de febrero de 2017. Será la última visita del Club Deportivo Leganés al estadio Vicente Calderón, pues será reemplazado la próxima temporada por el estadio 'Wanda Metropolitano'.