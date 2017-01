Champagne: "Vengo a defender esta camiseta a muerte"

Foto: Club Deportivo Leganés

Los Reyes Magos se han adelantado en Butarque y han traído al nuevo fichaje del conjunto pepinero. Nereo Champagne, portero cedido del Club Olimpo argentino, refuerza la portería del Leganés hasta el 30 de junio de 2017, fecha límite de la cesión acordada entre ambos conjuntos. El guardameta ya ha tenido su correspondiente presentación como nuevo integrante la plantilla pepinera y ha lucido su camiseta, eso sí, sin dorsal, a la espera de que Brignoli confirme su retorno a la Serie B. De ser así, Champagne cogería el dórsal número 1, que dejaría libre el portero italiano.

Como no podía ser de otro modo, el protagonista del acto de presentación ha hecho sus primeras declaraciones en rueda de prensa, asegurando que "no podía rechazar venir a la mejor liga del mundo". "Me he encontrado un club serio, ordenado, que hace bien las cosas y en el que me siento como en casa", ha dicho el jugador tras haber pasado sus primeras horas en la que será su casa durante los próximos seis meses.

"Quiero agradecer al club el esfuerzo e interés que han puesto para que me pueda incorporar al Leganés" Tras cuatro años formando parte del Olimpo, Champagne se ha decidido a abandonar un equipo en el que jugaba un papel fundamental y donde ha conseguido dos ascensos hasta llegar a disputar la presente temporada en Primera División, para empezar una nueva etapa en el Leganés: "En Olimpo tenía una situación muy bonita para mí, tengo mucho arraigo por el equipo y ante otras propuestas nunca quise marcharme, pero esta oportunidad de la Primera División española con el Lega se da pocas veces y por eso pedí irme de manera expresa", explicaba.

El nuevo guardameta de la entidad blanquiazul ha llegado a la capital madrileña en condición de cedido tras haber pagado 150.000 euros, con la opción de compra guardada para el final de temporada. El portero desea jugar y debutar en una de las ligas más competitivas del planeta y, por lo que parece, va a hacerlo antes de lo que él mismo hubiera soñado. Con Serantes lesionado de gravedad, Brignoli más fuera que dentro y Herrerín sancionado, Nereo Champagne apunta a la titularidad por encima del canterano Diego Barrios de cara al primer partido de Liga del año.

El Lega viaja a Sevilla para medirse al Betis y todo apunta a que el argentino será el que defienda la portería pepinera. En caso de realizar una buena actuación y de convencer al cuerpo técnico, podría repetir titularidad contra el Athletic de Bilbao en Butarque, ya que Herrerín tampoco podrá jugar debido a la "cláusula del miedo" vigente con el conjunto vasco. Consciente de esta situación, Champagne ha confirmado que "viene con toda la ilusión por jugar y a defender a muerte la camiseta, pero decide el técnico", mostrándose cauto y sin tirar las campanas al vuelo de cara a su posible e inmediato debut.