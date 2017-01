El Lega a evitar el mordisco de los leones

Google Plus

Athletic de Bilbao | Foto: La Liga

Nunca antes se enfrentaron el CD Leganés y Athletic de Bilbao. Por supuesto en ninguna otra categoría que no fuese Primera División, dado que el Athletic no conoce un techo inferior al máximo nivel en la liga española; tampoco en otra competición ambos se habían visto las caras. Será por tanto, el de este sábado 14 de enero, el primer duelo histórico entre ambas entidades.

El duelo ya ha empezado con simpatía

Las redes sociales del club pepinero, fieles a sus simpático y creativo estilo, ya han comenzado a hablar del choque y el club bilbaíno ha contestado con una característica buena sintonía. Es, sin duda, el mejor ambiente previo para la disputa de un interesante encuentro entre dos competitivos conjuntos poseedores además de sobresalientes aficiones.

Cartel On-Line del encuentro | Foto: Twiiter CD Leganés

El Lega no quiere ahogarse en la orilla

Un CD Leganés mermado por las ausencias (la última de Alberto Martín por lesión), hacen que la empresa sea más complicada aún si cabe; no sólo por el nivel del Athletic, si no porque no podrá contar con la larga lista de jugadores lesionados en sus filas, a las que se unen Iago Herrerín, por cuestiones contractuales entre ambos clubes y Unai Bustinza que cumplirá ciclo de amonestaciones. A este panorama se une que Carl Medjani ha abandonado la disciplina pepinera rumbo a Turquía.

Con estas circunstancias, el Lega no quiere rendirse, quiere buscar la heroica ya que lo necesita para sus aspiraciones de permanencia. Son más que tres puntos los que se juega el club pepinero el sábado. En primer lugar, con la idea de alejarse de los puestos de descenso y por otro lado, para ganar una buena ración de autoestima algo deteriorada tras los últimos acontecimientos desafortunados. La noticia positiva es que podría regresar Alex Szymanowski.

Tesón y coraje no le faltan a una plantilla acostumbrada a nadar a contracorriente, a pelear con uñas y dientes ante las adversidades: esa es la esencia del CD Leganés, que sentirá el apoyo incondicional de casi 11.000 aficionados.

El Athletic busca la victoria a domicilio

Una victoria lejos de San Mamés es lo que busca el Athletic. Se le resiste a los leones desde la jornada 5 en Granada, paradójicamente en el mismo escenario dónde lo consiguió el CD Leganés por última vez a domicilio.

Aduriz será nuevamente, junto con Iñaki Williams, el estilete en punta de ataque de los bilbaínos, deseosos de certificar cuanto antes el objetivo poder competir la próxima temporada en competiciones europeas.

Aduriz, hombre a tener en cuenta | Foto: Ricardo Larreina (Vavel)

Los rojiblancos están más cercanos a acceder a la Europa League, pero pensarán que a nadie le disgusta alcanzar la clasificación a la máxima competición continental. El reto es atractivo para el conjunto vasco, ya que no sería utopía tras la dinámica y juego vistos en las jornadas precedentes.

Mucha experiencia en los banquillos

Asier Garitano y Ernesto ("Txingurri") Valverde disputarán su particular encuentro desde los respectivos banquillos. Dos hombres que se conocen bien, dos entrenadores conocedores de la cantera de Lezama, mostrarán sus cartas sobre el tapete de Butarque.

Asier Garitano | Foto: Jesús Troyano (Vavel)

Ambos tienen experiencia, reputación y una particular idea de ver el fútbol. Los dos apuestan por la garra, por el coraje y la intensidad, aspectos que hacen a priori más atractivo el encuentro del próximo sábado.

Ernesto Valverde | Foto: Mª José Segovia (Vavel)

Todas las espadas en alto para un partido en búsqueda de un fin común para objetivos opuestos: escapar del descenso y conquistar las plazas europeas. El Lega luchará contra las fieras garras de los leones.