Asier Garitano: “Hoy era un partido para haberlo ganado”

Garitano atendiendo a la prensa | Foto: Gema Gil (VAVEL)

Volvía el Leganés a Butarque en el nuevo año. Enfrente un Athletic Club que venía del esfuerzo copero ante el Futbol Club Barcelona. Hoy podría haber sido un día alegre por la ciudad del sur de Madrid, sino fuera porque Machís no tuvo su día. Hasta cuatro ocasiones claras desaprovechó el delantero pepinero en la primera mitad. En la segunda parte también hubo oportunidades para llevarse el partido. Un remate de Martín Mantovani que se estrelló en el poste impidió que los blanquiazules inauguraran 2017 en Butarque con una victoria. Aun así es destacable la mejoría del equipo, que debe ir a más.

Asier Garitano atendió a la prensa tras el empate del equipo. Así valoró el partido tras ser preguntado por el gran trabajo de sus futbolistas: “La idea era esa, ellos tienen un ritmo alto y venían de jugar un partido el miércoles por la noche. La intención era darle ritmo, correr a los espacios… Lo hemos hecho todo muy bien pero en la parte fundamental del futbol que es la definición no hemos estado acertados y cuando eso pasa no ganas el partido. Pero por cómo ha ido el encuentro, por el inicio… hoy era un partido para haberlo ganado”

Preguntado el papel de un rival exigente como el Athletic Club, Asier respondió: “El Athletic es muy bueno pero viene de un partido hace tres días. No era sencillo, queríamos sacar el partido adelante y lo hemos hecho todo. Pero bueno toca seguir esta línea. Estamos bastante bien pero es una pena que se nos hayan escapado los tres puntos”

Darwin Machís ha sido héroe y villano. Héroe porque por él venía todo el peligro del Leganés en la primera parte, villano porque no fue capaz de anotar ninguna de sus ocasiones. El míster pepinero valoró su actuación: “Sí, ha tenido tres claras. Es un jugador que define bastante bien que tiene gol. No sé si podíamos haber sentenciado pero hemos tenido ocasiones suficientes para irnos por delante al descanso. El futbol es esto, no vale con hacer las cosas bien, hay que definir. Hoy no lo hemos hecho pero tendremos que seguir igual. La verdad es que el equipo ha hecho un gran partido”

Por último cuestionado por si las circunstancias de lesiones en el equipo ha influido en el partido, fue claro: “No hay excusa con nuestra situación de lesiones. Tenemos lo que tenemos y hemos competido bien. Hemos estado mucho más cerca de sacar el partido adelante. Poco a poco iremos mejorando. Queda un partido para el final de la primera vuelta y a ver qué segunda vuelta hacemos. La gente nos va a ayudar y vamos a ver si conseguimos ese gran objetivo de mantenernos”