Machís: "Muchas personas no pensaban que íbamos a estar donde estamos"

Foto: Mateo Villalba - VAVEL.com

El Club Deportivo Leganés se tuvo que conformar con el reparto de puntos en la 18ª jornada liguera. Los pepineros cuajaron un gran encuentro teniendo en frente a todo un Athletic de Bilbao y gozó de múltiples oportunidades para adelantarse en el marcador. Precisamente, uno de los protagonistas del partido fue Darwin Machís, quien no supo aprovechar hasta seis mano a mano contra Gorka Iraizoz, lo cual habría sido trascendental para el desarrollo del partido. "Estoy un poco triste porque he tenido cuatro o cinco ocasiones muy claras. No llegó a concretarse ninguna, pero la verdad es que hicimos un partido muy completo ante un gran rival", reconocía el futbolista.

"Si hubiese metido alguna hubiese sido otra historia, pero esto es fútbol y cuando no entran no entran"

El venezolano no encontró portería, tanto por el buen trabajo del meta bilbaíno, como por la falta de puntería. A pesar de ello, fue el mejor del Leganés en la primera parte, un auténtico puñal por banda izquierda que volvía loco una y otra vez a Lekue, el lateral rojiblanco. Los pases al espacio a la espalda de la defensa vasca hicieron mucho daño a los de Valverde, quien no se fue nada satisfecho de Butarque por el trabajo de los suyos. "Pienso que no han creado ninguna ocasión clara en todo el partido. Nosotros tuvimos muchas. Estoy muy contento por el trabajo del equipo", decía Machís sobre el desarrollo del partido.

El extremo pepinero valoró "positivamente" la primera vuelta del equipo y aseguró que "en Primera no hay ningún rival fácil". "Seguiremos intentándolo para sacar más puntos y despegarnos de la zona baja. Tenemos que trabajar fuerte para poder sacar un punto. Hay que competir hasta el final e intentar conseguir buenos resultados", añadió.

Por último, Darwin Machís hizo referencia a las posibles incorporaciones que pueda haber en lo que queda de mercado invernal: "Tenemos un buen equipo y si van a venir algunos fichajes, que sea para aportar, porque tenemos buenos jugadores y los que entran lo hacen bien. Pienso que así estamos bien", concluía.