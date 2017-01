Champagne: "Voy a trabajar al máximo para quedarme aquí"

Google Plus

Fotografía: Somoslega.com

Tras su llegada al club del sur de la capital española y su debut contra el Athletic Club de Bilbao consiguiendo dejar su portería a cero, el nuevo portero del Leganés concedió una entrevista a los compañeros de "Hora Blanquiazul".

El guardameta argentino se expresó en un tono muy amable y relajado disfrutando de la charla. Lo primero que comentó Champagne es que a lo que viene a Leganés es a "ser útil" ya que su objetivo primordial es "seguir consiguiendo experiencias en Europa y si es en el Leganés, mejor".

Su debut fue de perlas ya que su rival fue un grande de primera como el Athletic de Bilbao y consiguió dejar su portería a cero. Él, sin embargo, también reconoce que sus compañeros en defensa "estuvieron muy bien" y por ello no encajaron ningún tanto.

Además comentó que también le gusta "viajar y crecer como persona” disfrutando de “otras culturas” demostrando que su fichaje por el Leganés no ha sido casualidad ya que posteriormente reconoció que quería dar "el salto a Europa" y el conjunto que dirige Garitano era su gran oportunidad y no pudo decir "no".

Asimismo, también fue claro y dijo que sabe que tiene que trabajar para quedarse: "Lo que está claro es que no voy a quedarme aquí por ser buena persona. Si me quedo en el Leganés es por mi rendimiento. Y trabajaré al máximo."

También explicó cómo fue su fichaje por el club pepinero desde Olimpo: "Estoy muy agradecido a todos, a Olimpo por cómo gestionó todo y al Leganés. El 29 de diciembre recibí un mensaje de Felipe. Ya había recibido un llamado con anterioridad de mi representante. Charlé con él, y le dije que me gustaba el desafío. El día 30 ya estaba hecho."

Siguiendo por la misma línea el guardameta sudamericano mantuvo que tanto Leganés como su anterior equipo, son ambos humildes y "como aquí, la gente allí entiende que es un privilegio estar en Primera".

Uno de los puntos más importantes que destacó el nuevo fichaje sobre su actual conjunto es que " es muy importante que hayan mantenido la base que ascendió a Primera hace solo unos meses" dado que "Se conforma una comunión entre ellos y eso es muy bueno".

También se mostró tranquilo si Garitano le tuviese que dejar en el banquillo el próximo encuentro ya que confiesa que una de las claves del éxito es el compañerismo: "He venido a ayudar en todo lo que pueda. El equipo trabaja muy bien en todos los ámbitos y creo que esa es una de las claves para lograr el objetivo".