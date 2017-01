Pablo Insua: "Este punto sabe a gloria"

Pablo Insua atendiendo a los medios de comunicación | Foto: CD Leganés

Alavés y Leganés sellaron las tablas en el último encuentro de la primera vuelta de LaLiga. De este modo, los pepineros han sumado 18 puntos que, a la espera del partido que disputará mañana el Sporting frente al Betis en el Benito Villamarín, le deja 6 puntos por encima de los puestos de descenso.

Pablo Insua, autor del segundo tanto del CD Leganés tras un gran cabezazo, atendió a los medios de comunicación a pie de campo. "Veníamos con la intención de llevarnos los tres puntos de aquí, pero tal y como se dio el partido este punto sabe a gloria", ha señalado el gallego.

A pesar de mostrarse satisfecho con el punto sumado, el central pepinero también ha hecho autocrítica al asegurar que "no fue nuestro mejor partido y no estuvimos muy acertados". No obstante, ha recordado otros partidos en los que el "Lega", con más ocasiones, no tuvo acierto de cara a gol: "Hoy hemos hecho dos goles cuando otros días, con más ocasiones, no los hacemos". "Ha sido un partido un poco raro sin muchas llegadas por ninguna de las dos partes, sin embargo hubo cuatro goles en el partido".

El CD Leganés lleva siete jornadas sin conocer la victoria, pero a pesar de esta mala dinámica de resultados Insua ha reconocido la importante de sumar en todos los partidos. "Para nosotros es importante puntuar, sobre todo fuera de casa, y viendo cómo se ha desarrollado el partido, es muy importante el punto".

De cara al final de temporada, el gallego se ha mostrado optimista de cara al futuro: "Venimos trabajando bien y sabemos que sufriremos hasta el final. Tenemos que seguir creciendo y seguir sumando puntos".

El siguiente partido del CD Leganés será el próximo sábado 28 de enero en el Estadio Municipal de Butarque frente al Celta de Vigo, rival al que ya venció (0-1) en el partido de la primera vuelta.