El héroe de Anduva apareció en Mendizorroza

Pablo Insua | Foto: Gema Gil (Vavel)

Pablo Insua Blanco volvió a ser determinante para el CD Leganés. No es casualidad si uno observa su proyección en los últimos partidos. El defensa central natural de Arzúa crece en su valía a pasos agigantados y ayer lo volvió a demostrar en un partido de casta y entrega de su equipo, características valederas a la postre para que el Lega cargase en su mochila un valioso punto procedente del estadio vitoriano de Mendizorroza.

Seguridad defensiva contrastada

Insua es uno de esos jugadores que no hace mucho ruido, que cumple notablemente en el devenir de los encuentros. Su experiencia aumenta progresivamente y su paso por el Deportivo de La Coruña (club al que pertenece) lo han dotado de unas dosis de calidad y seguridad defensiva no muy predominantes en un deportista de su juventud. Pero Pablo rompe con esos cánones, aporta garantías y se ha ganado con creces un sitio indiscutible en el once titular de Asier Garitano. Vitoria fue un paso más en su progresión, rayó a gran nivel como todo el bloque pepinero, sellando nuevamente cualquier posible flanco de acceso para la delantera alavesista.

Insua corta avance de Deyverson | Foto: LaLiga

Presente en los momentos importantes

Las batallas no se deciden por como empiezan, si no por como acaban, y en el día de ayer esa premisa volvió a ser una realidad. El Lega remó contracorriente hasta en dos ocasiones, pero nadie perdió la fe y el héroe de Miranda de Ebro apareció nuevamente en un córner, esta vez botado por Unai López, preciso para que el gallego cabecease en plancha hacia las mallas de Pacheco un empate a dos goles vital para que los pepineros se alejen de un no muy lejano abismo del descenso. El crecimiento de la autoestima también es de reseñar en un campo dónde puntuar no es cuestión trivial.

Insua muy seguro en Mendizorroza | Foto: LaLiga

Insua ejerció de líder, tiró de casta en los momentos importantes para servir el éxito en bandeja a un equipo merecedor de ello.

Bien puede estar tranquilo Asier con uno de sus mariscales en el centro de la defensa del CD Leganés. Suma y sigue para Pablo Insua Blanco.