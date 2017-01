El Leganés jugará en el Calderón sin sus aficionados

Foto: Gema Gil - VAVEL.com

No habrá representación pepinera en el Calderón, o al menos viaje organizado por la Federación de Peñas del CD Leganés toda vez que el equipo de Butarque haya puesto a la venta las entradas como visitante al precio de 40 euros.

Hace unas semanas cuando se anunciaba el horario del encuentro, la Federación de Peñas ya emitió un comunicado advirtiendo que si hubiera rectificación de precios, teniendo en cuenta que las entradas de la primera vuelta fueron entre los 20 y los 30 euros, no organizarían viaje; e instarían al Leganés a que si el Atlético de Madrid volviese por Butarque se incrementase el precio de las localidades.

Pues omitido el punto uno por parte del club rojiblanco, hoy quedó activado el punto dos en el que no se montaría viaje organizado. Por lo que si el próximo domingo 5 de febrero se ven aficionados pepineros por la ribera del Manzanares, es porque han acudido por su cuenta o infiltrados por algún abono del Atlético.

Esta decisión fue anunciada esta mañana vía Twitter cuando la cuenta oficial del Lega daba luz verde a la venta de entradas. Y con dos tweets la Federación de Peñas hizo saberlo: "Dado que el @Atleti no rectifica sus precios, ni organizaremos desplazamiento ni habrá pancartas de nuestras Peñas en el Calderón". "Nos sentimos maltratados por el @Atleti y nos vemos en la obligación de defender la dignidad de nuestros aficionados".

Por supuesto, la confirmación de que no habrá viaje ha tenido reacciones entre aficionados de ambos conjuntos en donde se coincide que los precios no son muy populares que se diga, Aumentando el temor de que la visita al Calderón no sea la única que no respete el precio de la primera vuelta. Lo que está claro es que, con la falta de representación pepinera en el Calderón, pierden el Atlético, el Leganés, la afición; y por supuesto... pierde el fútbol.