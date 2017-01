Garitano: "Queremos ser mejores que en la primera vuelta"

Foto: Gema Gil - VAVEL.com

El Club Deportivo Leganés afronta el primer partido de la segunda vuelta con "la misma ilusión con la que fueron a Vigo", aseguraba su entrenador. El Lega dio la sorpresa en Balaídos y se impuso cero a uno gracias a un tardío gol de Víctor Díaz, desenlace que esperan repetir, esta vez, en Butarque. "Me espero el mejor Celta. Es un gran equipo con una gran plantilla, que está haciendo una temporada sensacional. Pueden cambiar jugadores, nombres, pero no su manera de jugar. Es un equipo muy fuerte que los últimos meses está haciendo las cosas bien", adviertía Asier.

El míster pepinero se ha mostrado ambicioso de cara a la segunda parte de la temporada y no se conforma con haber acabado la primera vuelta a cinco puntos de los puestos de descenso: "Lo estamos haciendo bastante bien, pero queremos todavía ser mejores de lo que lo hemos sido en la primera vuelta", explica.

Butarque se llenará para recibir a un gran rival como es el Celta de Vigo y espera, expectante, el debut del gran fichaje pepinero del mercado de invierno: Samu García. El ex del Málaga y del Villarreal no aún no ha participado en ningún partido del equipo debido a que "su condición física no es la mejor". "Hay que ir incorporándole al grupo poco a poco", añadía.

Respecto a las pocas horas que restan para que finalice el mercado invernal, el técnico ha asegurado que van "a seguir insistiendo hasta el último momento en reforzar el equipo", recalcando que buscan "a jugadores que refuercen el ataque y el centro del campo". A la espera de lo que pase y de si hay algún alta más en la plantilla blanquiazul, Asier Garitano confía en lo que tiene, porque están "haciendo las cosas bien".