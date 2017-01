Asier Garitano: "Pelearemos hasta el final para conseguir la salvación"

Google Plus

Asier Garitano y Eduardo Berizzo | Foto: LaLiga

Arrancó la segunda vuelta y el Leganés, una vez más, cayó derrotado. La derrota por 0-2 frente al Celta de Vigo, fue el peor partido del conjunto pepinero en toda la temporada ya que apenas generaron peligro en el área rival y tampoco dieron muestras de ser capaces de dar la vuelta al marcador.

Tras finalizar el encuentro, el técnico pepinero atendió a los medios de comunicación. "Sabíamos que el Celta era un rival fuerte, que venía jugando muy bien y que tenía un buen estado de ánimo tras eliminar al Real Madrid en Copa", reconoció Asier Garitano.

A pesar del buen inicio de partido, Garitano aseguró que "con el paso de los minutos veíamos que se producían muchas más ocasiones en nuestra portería", pero esta circunstancia no les desvió de su objetivo que era "seguir metidos en el partido". "Pensábamos que en la última media hora el Celta solía pasar apuros y queríamos seguir ahí para generar peligro, pero con su segundo gol ha acabado el partido", sentenció el de Vergara.

Asimismo, Garitano lamentó la clara ocasión desaprovechada por el delantero pepinero, Miguel Ángel Guerrero: "Hemos tenido una opción de Guerrero para volvernos a meter en el partido, una ocasión bastante sencilla pero hoy no era el día, todo nos ha ido mal". No obstante, Garitano se mostró autocrítico al reconocer que "no es buen empezar en casa con un resultado desfavorable", situación que "tenemos que controlar".

Más allá del resultado, una de las peores noticias del partido fue la lesión de David Timor: "Parece que se ha roto el dedo. Él ha querido aguantar en el partido pero hemos decidido sustituirle. Veremos qué detectan las pruebas que se le realicen, pero esperemos que no sea una lesión grave". Además, a la previsible baja de Timor, se debe añadir la quinta amarilla que ha recibido Gabriel, por lo que el brasileño no estará disponible para el partido en el Vicente Calderón.

Parece una obviedad que el Leganés necesita fichajes para intentar conseguir el objetivo de la temporada, algo respecto a lo que Garitano declaró que "necesitamos varios fichajes, pero el club hace lo que puede y somos conscientes que somos el Leganés". Sin embargo, el técnico blanquiazul aseguró que aunque no lleguen nuevos refuerzos "pelearemos hasta el final para conseguir la salvación".