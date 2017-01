Google Plus

Revancha celtiña en un partido gris| Fotografía: Vavel

Un Celta muy crecido por el pase a semifinales de la Copa después de eliminar al todopoderoso Real Madrid llegaba a Leganés con ganas de vengarse. A ningún celtiña se le había olvidado la derrota de la primera jornada de liga en Balaídos con aquel gol de Víctor Díaz. Además, la gran racha que llevan los vigueses no les permitía cosechar una derrota de nuevo contra los madrileños. Y a pesar de plantear un once sin algunos titulares pensando en la semifinales contra el Alavés consiguió tomarse la revancha.

Lo cierto es que el partido estuvo falto de ritmo y con pocas ocasiones. Los gallegos no se llevaron el partido por ser mucho mejores si no por ser más efectivos. La mayor parte del encuentro se centró en la medular con un sinfín de errores en pases que carecían de sentido. Tanto unos como otros fallaban continuamente y no daban continuidad a su juego.

El partido comenzó con un Leganés que tenía clara su propuesta para el choque, pero que con el paso de los minutos se le fue olvidando. Los de Garitano arrancaron el encuentro con buenas sensaciones y con ocasiones claras a balón parado. Guerrero ponía muchas ganas pero no conseguía por ninguna de las maneras superar a Sergio. Szymanowski y Unai López desbordaban por sus respectivas bandas pero no conseguían encontrar el último pase y por mucho que peleó contra viento y marea Gabriel tampoco pudo salvar a su equipo de la derrota.

Por su parte, el Celta en los primeros minutos notó el desgaste de la eliminatoria copera y también las bajas de Iago Aspas y Wass que minaron mucho el juego celeste. En una de las pocas oportunidades que tuvo el cuadro de Berizzo, llegó el gol que tanto daño hizo a los pepineros.

En una acción que aparentaba no tener demasiado peligro, Lemos consiguió pegarle de maravilla a la bola y con un remate a la media vuelta consiguió adelantar a los gallegos. El gol supuso un fuerte golpe anímico para los pupilos de Asier Garitano que por el juego que estaban desplegando hasta entonces no se esperaban que llegase el gol de esa manera. Tras el tanto, se intercambiaron los papeles y quien parecía que se había desfondado contra el campeón de Europa era el Leganés en vez del Celta que fue cogiendo confianza con el paso del encuentro.

A partir de ese momento el partido se empezó a poner pesado y se enfrió con la misma temperatura gélida que recorría el estadio de Butarque. La primera mitad discurrió sin muchas más acciones que destacar que el cambio de Guidetti que salió sustituyendo a un compañero que, al parecer, tenía alguna molestia.

En el segundo tiempo el Leganés intentó salir a morder para conseguir igualar el marcador, pero nada de eso ocurrió. En medio de una noche helada, apareció un jugador con sangre caliente, un pura sangre. Pione Sisto se adueñó de la banda izquierda celtiña y se marcó una segunda parte magnífica.

El recital de filigranas, sprints y detalles de calidad fue continuo por el jugador del club vigués. Asimismo, la participación de 'SuperGuidetti' también fue un auténtico dolor de cabeza para los centrales pepineros. Entre los dos consiguieron desarticular al Leganés y lo peor de todo, sin hacer mucho esfuerzo.

Y es que, el Celta no jugó para nada un buen partido, pero el problema recae en que el Leganés jugó un partido bastante por debajo del nivel que viene mostrando. Así, Sisto consiguió driblar a dos defensores locales, se internó en el área y consiguió que le hiciesen un penalti clamoroso que no fue ni protestado por los jugadores del Leganés.

El '9' del Celta ya estaba preparado para convertir el penalti según cogió la pelota. Depositó el esférico en el punto de cal y disparó al centro batiendo a Herrerín que se había vencido hacia la derecha del ariete.

El Celta había conseguido un cero a dos sin haber hecho muchos méritos para cosechar el resultado y por mucho que el Leganés buscaba con balones largos a sus delanteros, no tuvieron mucha suerte.

Ya en los últimos compases del final Garitano decidió dar minutos al recién llegado Samu, al que se le notó la falta de ritmo de competición, y a Darwin Machís que revolucionó su banda como suele hacer siempre. El ex-jugador del Granada encaró sin miedo y consiguió en una de sus carreras filtrar un pase de la muerte a Guerrero que le dejó solo a portería vacía pero que el delantero mandó arriba para sorpresa de todo el estadio. No era el día.

Aún así, el mal partido del conjunto blanquiazul después del gol de Lemos permitió al conjunto de Berizzo llevarse tres puntos que valen mucho y aunque el Leganés sigue fuera de los puestos de descenso, hubiesen sido muy claves, ya que un Celta cansado físicamente, minado por las lesiones y con algunos suplentes en su once inicial era una oportunidad de oro para sumar una victoria más al casillero madrileño pero no pudo ser.