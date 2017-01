Herrerín: "Mi objetivo, hoy por hoy, es estar hasta junio y dejar al Leganés donde se merece"

Google Plus

Iago Herrerín durante su presentación con el C.D. Leganés. Foto: Gema Gil - VAVEL.com

El guardameta del Athletic de Bilbao, cedido actualmente en el C.D. Leganés, Iago Herrerín se sometió a una entrevista en la radio el pasado lunes.

En dicho programa, el portero titular del C.D. Leganés habló acerca de distintos temas. En primer lugar se le preguntó sobre el partido ante el Celta de Vigo del pasado sábado, 28 de enero en el que el conjunto 'pepinero' perdió por dos goles a cero en el Estadio Municipal Butarque: "Fue una tarde que todos quisimos olvidar. Tuvimos. La gente pensaba que el Celta vendría cansado pero en el fútbol es muy importante el cuerpo, pero más la cabeza. Es un punto de inflexión para bien. Hay que pensar de donde venimos". declaró el guardameta.

​En segundo lugar, Herrerín aclaró el tema sobre la salida anticipada de gran parte de la afición durante el partido ante el Celta: "La gente no se puede cabrear, habrá días que podamos llevarnos algo positivo como con el Alavés y habrá partidos que no se dan las cosas como el otro día ante el Celta. Hay que estar en las buenas y en las malas. Ver que la gente está ahí nos ayuda mucho". quiso responder.

Por otra parte, sobre los goles encajados ante el equipo gallego, Iago quiso responder: "Nos da rabia porque es una situación que solemos entrenar. Cuando algo te sale de cara pues todo va viento en popa. Tenemos que aprender que en Primera División esto es así".​ Incluso expresó su opinión sobre el penalti y lo que sería el segundo gol del Celta: "Yo lo hablé con Víctor dentro porque ya que pienso que Víctor no debió tirarse debido a que Sisto en esa zona no podía tirar. El penalti me pega en el taco. Los penaltis en muchas ocasiones son mala suerte".

​En tercer lugar, acerca de Serantes, el jugador vasco se mostró muy prudente: "Cuando se lesionó, estaba viendo el partido. Tenía muy mala pinta. Tras la lesión, sabía que mi nombre iba a salir. Yo tenía muy claro venir después de la llamada de Asier. Hablé con Eraso. Mi objetivo, hoy por hoy, es estar hasta junio y dejar al Leganés donde se merece".

​Por último, el portero del C.D. Leganés habló sobre su continuidad en el Club 'pepinero': ​"Tengo contrato con el Bilbao. Es el equipo de mi vida. Me encuentro muy feliz y a gusto aquí. Mi obsesión es que el Leganés esté en Primera hasta junio, pero sueño con triunfar en el Bilbao, mi equipo desde pequeño".