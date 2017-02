Google Plus

Alberto Bueno y Tito:"Venimos llenos de ánimo e ilusión"| Fotografía: CD Leganés

El Leganés presentó en la mañana del pasado miércoles a dos de sus últimos fichajes invernales. Después de una actividad de vértigo en este período de traspasos en las oficinas del conjunto del sur de la capital al final han llegado refuerzos de calidad para intentar mantener al conjunto pepinero en la división de oro. Dos de esos fichajes son: Alberto Bueno y Roberto Román, más conocido como Tito.

Los dos jugadores ya estamparon su firma para vincularse al conjunto madrileño y ayer comparecieron ante los medios en rueda de prensa. Ambos mostraron que están "felices de estar en el Leganés" y dieron las gracias al club por darles la oportunidad.

Tanto Alberto como Tito son viejos conocidos ya que han coincidido en varios equipos de La Liga. Jugaron juntos en el Rayo Vallecano siendo éste un buen escaparate para Bueno que fichó posteriormente por el Oporto de Lopetegui tras una gran temporada con los de Vallecas. Además de compartir vestuario en el conjunto rayista también vistieron la misma camiseta en el Granada, pero en este caso ninguno de los dos tuvo tanto éxito ni su rendimiento fue el esperado.

Después de ésto, vuelven a encontrarse pero en esta ocasión vestirán la elástica blanquiazul. El delantero ha dicho en su primera intervención en la rueda de prensa que está "muy contento de llegar al Leganés" y que su principal idea es poner sus cualidades al servicio del grupo para "lograr la permanencia".

El canterano madridista fue preguntado por el motivo por el que se decidió en aceptar la oferta del conjunto madrileño a lo que respondió sin pensarlo mucho: "Especialmente el interés que me mostraron desde el primer día, otro punto a favor es que para mi familia el cambio es menos drástico que ir a otra ciudad de España o a otro país. Aparte, he visto partidos del Leganés y me parece que tienen una buena base y una idea de juego que se puede asemejar a mi forma de juegar".

En cuanto a Tito, uno de los periodistas de los que allí se reunieron le preguntó que si su salida del Granada se debía a que ya no estaba Jémez como entrenador. El jugador comentó:" Lo de Paco son cosas que pueden pasar en el fútbol. Lo que quiero es jugar, seguir ayudando y creo que aquí es un buen sitio para recuperar esa confianza y esa alegría por seguir jugando al fútbol".

También se habló del paso de ambos jugadores por el Rayo Vallecano, época que Alberto Bueno recuerda con "mucho cariño" y que esa experiencia que tuvo con el Rayo se parece en ciertas cosas a la que va a vivir con el Leganés. Comentó que: "habrá momentos buenos que se tomarán de una forma alegre y optimista, mientras que los malos habrá una unión y una conjura de todos para sacarlo adelante".

Roberto, tuvo palabras para su nuevo equipo al que definió como "un grupo unido". Dijo también que esa unidad es lo más importante en un club, ya que puede haber jugadores de mayor o menor calidad pero si el grupo está unido, se trabaja bien y se sale a jugar con intensidad se pueden cumplir os objetivos. Asimismo, dijo que aunque está "algo cansado por el viaje", si Asier Garitano le dijese que en el próximo compromiso liguero jugará de titular jugaría sin pensarlo porque viene con "mucha ilusión y muchas ganas".

Alberto bueno remarcó que la gran diferencia que hay entre el Granada y el Leganés es que el conjunto madrileño "tiene una base sólida y una idea clara de lo que es este primer año en primera" y en el equipo nazarí, en cambio, "había mucha gente nueva y eso dificulta que las piezas acaben encajando".

Aunque la presentación fuese de los jugadores, también hubo una pregunta para Jose María sobre cómo había sido para el Leganés este mercado de invierno, a lo que respondió: "El mercado ha sido muy ajetreado, pero ya no solo ha sido el mercado. Todos sabéis lo que pasó con Serantes antes de abrirse el plazo. Una vez que se abrió ya teníamos claro que posiciones teníamos que reforzar y los perfiles de jugadores que queríamos. Nuestro objetivo es intentar que a pesar de que vendrán lesiones y sanciones, que siempre vayamos con un equipo competitivo y que el míster tenga problemas para poder hacer la alineación".