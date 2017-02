Leganés y Granada se verán las caras el sábado 4 de marzo a las 13:00 horas

Google Plus

Foto: La Liga

El Club Deportivo Leganés ya conoce cuando se disputará el encuentro liguero que les enfrenta al Granada Club de Fútbol en la jornada 26 de la Liga Santander. El duelo será en el Estadio Municipal de Butarque el sábado 4 de marzo a las 13:00 horas.

Los pepineros y las nazaríes ya se conocen bastante bien, dado que en la primera vuelta vencieron en el campo rival, en Los Cármenes, gracias a un tanto de Alexander Szymanowski. Otro dato es su enfrentamiento en Copa del Rey donde vencieron 2- 1 pero que finalmente dio la victoria en Granada al equipo nazarí.

Ahora las cosas han cambiado desde el comienzo de temporada y mucho más desde la pasada temporada. Ahora el Club Deportivo Leganés esta rozando los puestos de descenso con tanto solo 18 puntos, e intentando dar una imagen nueva y renovada de cara a esta segunda vuelta. Por otro lado, tenemos al conjunto de Alcaraz en puestos de descenso con 13 puntos, y que se juega quedar fuera de los puntos de descenso, aunque lo tiene complicado, ya que el Osasuna les tiene pisando los talones.

El Leganés por su parte afrontará este partido como otra nueva final en su estadio, final donde se vuelven a jugar pase lo que pase en anteriores jornadas la permanencia en primera división. El equipo pepinero espera hacer un buen partido, aunque primero piensan en partidos como el Sporting de Gijón con quienes se enfrentan esta semana, Barcelona que no es nada fácil pero no imposible, Deportivo de la Coruña que vuelve a ser una final en toda regla y que al jugarse en su estadio pueden volver a colgar el cartel de no hay entradas y justo antes de medirse al Granada, tendrán que volver a verse las caras con el Valencia CF.

Todo esto hace que vayan con ilusión al partido contras los nazaríes, gracias a la presencia de nuevos jugadores que harán que el equipo vaya creciendo y buscando las victorias.