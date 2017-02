El análisis: Messi, el motor azulgrana

Leo Messi protestando. / Imagen vía: Daniel Nieto - VAVEL

El argentino es el segundo goleador (17 goles) de La Liga detrás de su compañero Luis Suárez (18 goles), ha participado en un total de 22 goles de su equipo en La Liga (17 goles y cinco asistencias). También ha aparecido en 43 goles del equipo blaugrana entre La Liga, Copa del Rey, Supercopa de España y Champions League (32 goles y 11 asistencias). Por todo esto y más le hace ser una pieza importantísima en los planes del técnico Luis Enrique.

En el partido del domingo en el Camp Nou frente al Leganés, el míster asturiano está dudando sobre el once a sacar y si dar descanso al 10 culé debido a la importante vuelta de Champions League en la que intentarán remontar el (4-0) endosado por el PSG.

El técnico pepinero Asier Garitano se estará planteando el ¿Cómo parar a Leo Messi?, una de las claves podrían ser un marcaje individual que sirviese para que el argentino no entrará mucho en juego y que no pudiese provocar tanto peligro como nos tiene acostumbrados. Otra clave sería que al jugador le diera descanso Luis Enrique pensando en la máxima competición europea, aunque para todos los espectadores lo mejor es que Messi juegue y demuestre su fútbol y la última opción que serviría para parar al astro argentino sería que el jugador no tuviese su día, ya que si el jugador no está bien se ve perjudicado el equipo aunque, si éste está bien el equipo funciona a la perfección. Esto le hace ser el motor del Fútbol Club Barcelona.

A todo esto el Leganés irá al Camp Nou con la gran intención de provocar la sorpresa de la jornada 23 de la Liga y llevarse los tres puntos o puntuar ante el Barcelona, este o no este Lionel Andrés Messi Cuccittini.