Asier Garitano: "Si competimos bien, estaremos cerca de hacer algo importante"

Asier Garitanao dirigiendo un encuentro. / Imagen vía: Jesús Troyano - VAVEL

El técnico pepinero valoró a su próximo rival en una entrevista en el medio de AS.com, donde además habló sobre el equipo, la afición, los fichajes y las críticas hacia su persona.

Sobre cómo afrontan los jugadores su partido ante un gran rival como es el Barcelona, declaró: "La semana ha ido bien. Hemos acumulado entrenos y vamos a ver si somos capaces de hacer un buen partido. Gabriel había tenido problemas, pero el entreno de la tarde lo ha hecho. Veremos cómo está mañana. Samu García no ha podido jugar el partido del entreno. También veremos cómo está".

Ante las rotaciones y el objetivo ante el equipo blaugrana, destacó: "Tenemos que ir a Barcelona muy ilusionados por todo lo que supone. Ahora estamos en una situación nueva. Empezamos con un colchón de cuatro puntos por el triunfo en Vigo y el empate ante el Atlético. Hemos estado con ese colchón durante 22 jornadas, viviendo cómodos. Hemos competido bien, pero no hemos tenido la presión de la clasificación. Queríamos aumentar esa ventaja contra el Sporting. Ahora esa tranquilidad de los puntos no la tenemos. Quedan 16 partidos para gestionar esta situación", a lo que unió: "Yo estoy encantado de ir al Camp Nou. Me preocupa el resultado más que las formas, pero estoy seguro de que si competimos bien, estaremos cerca de hacer algo importante. Nosotros competimos muy bien contra el Barça en Butarque. En el Camp Nou supongo que será diferente. Escenario, ambiente, segunda vuelta… No tiene nada que ver". El técnico pepinero no pierde la ilusión y espera que el equipo hará una buena actuación en el Camp Nou como ya hiciese en Butarque ante el Barcelona.

Sobre la afición que se encuentra tocada tras los últimos resultados, valoró: "Pero eso es Leganés. Desde el primer año ha existido esa visión. El primer año en Segunda B decían que no repetiríamos la temporada de Pablo Alfaro. Jugamos play-off, pero como no fuimos primeros, dijeron que nos eliminarían en primera ronda como siempre. Nos dio por ascender y en Segunda ya decían que en diciembre estaríamos en Segunda B de nuevo… pero a los cuatro meses estábamos montando una campaña de que queríamos jugar el play-off. El año pasado, antes del ascenso a Primera, las frases eran que no nos interesaba subir… siempre a la defensiva. Ahora en Primera no sé lo que piensa la gente. Nosotros queremos mantener la categoría y romper todo ese pensamiento", el técnico piensa que la afición tiene siempre un pensamiento negativo, que los jugadores intentan cambiar con los resultados.

¿Cuándo estarán acoplados los fichajes?, a esa pregunta Asier contestó: "No es sencillo y más en Primera División. Eso tiene su tiempo. Son jugadores que necesitan ritmo, que no han jugado. Son buena gente y están poniendo de su parte. En los últimos 8-10 partidos estarán en las mejores condiciones". El técnico cree que necesitan rodaje tras vario tiempo sin jugar.

Para finalizar, contestó al cómo llevaba las críticas que está recibiendo: "Lo llevo normal. Primero porque no lo noto. No tengo ni redes sociales, ni esas cosas. En Leganés, lo que leo en prensa y demás es todo bastante normal. En el estadio la gente es correcta también. Eso no me altera ni lo va a hacer. Tengo claro cuál es el camino. No cambiará nada" valoró el técnico.