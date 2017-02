Garitano: "Vamos al Camp Nou a sumar"

Google Plus

Asier Garitano en rueda de prensa. / Imagen vía: VAVEL

Asier Garitano declaró horas antes de emprender vuelo, rumbo al encuentro frente al Barelona en el Camp Nou, partido corresponde a la jornada 23 de La Liga Santander. El míster pepinero se enfrenta a unos de los equipos más fuerte de la Liga, sobre el club catalán destacó: "Ellos están por encima de ganar o perder un partido. Seguro que no esperaban una derrota así. Es posible que el estado de ánimo no sea bueno, pasa al perder, el nuestro también quedó un poco tocado tras caer con el Sporting. Venimos los dos de derrotas importantes. Para el Barcelona también es bueno que el Leganés no vaya en su mejor momento. Que nadie dude de que vamos a seguir compitiendo ante un rival que nos motiva mucho", quiso reflejar que el estado anímico también perjudica en el terreno de juego.

Sobre con que objetivo van al partido, Garitano declaró: "A sumar es a lo que vamos, pero también es importante terminar con buenas sensaciones para afrontar bien el partido contra el Depor", Asier mostró optimismo ante el partido y piensa que pueden puntuar en un partido histórico para el Leganés.

Para finalizar, éste valoró las críticas que le llegaban: "Tengo un año más de contrato, pero siempre digo lo mismo, las valoraciones se hacen al final de temporada. Ahora mismo estoy contento y muy feliz de disputar estos partidos con el Lega en Primera", fue conciso sobre las críticas y quiso destacar que se hacen al final de temporada.

El conjunto madrileño tiene una importante cita ante los culés, a los que se medirán este domingo a partir de las 20:45 horas.