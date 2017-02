Google Plus

Ahora todo partido es una final para el Leganés // Foto: Gema Gil - VAVEL

La temporada pasada acabó el límite de la permanencia en 38 puntos, siempre suele estar entre los 30-40 puntos, pero este año, una frase que acompaña mucho a esta edición de la Liga Santander es: "Este año la salvación está muy barata", y tan barata, a no ser que cambien mucho Sporting, Granada y Osasuna, con sumar 27 puntos, estaría cualquier equipo salvado. Ese parece ser el pensamiento en Leganés, pero realmente está más cerca que cambien los tres últimos tras sus respectivos cambios de entrenadores, a que sea una salvación fácil. Por ello, los pepineros tienen que reaccionar, está claro que ir a estadios como el Santiago Bernabéu, el Vicente Calderón, al Sánchez Pizjuán y al Camp Nou, es complicado ir con el objetivo de puntuar, ya que los que juegan ahí como locales, son muy difíciles de vencer.

La situación obliga a tomarse todo como una final

Se han llegado a oír comentarios en Butarque como: "Los partidos contra los de arriba son para disfrutar, no son rivales para nosotros". Por una parte es comprensible, ya que el Leganés está muy lejos del nivel de los grandes, que no solo destacan en España, sino en toda Europa. Pero se ve la situación de la clasificación y todo pensamiento cambia. Sea el Granada, sea el Barcelona o sea quien sea, el equipo dirigido por Asier Garitano tiene que tomarse todos los partidos como finales, ir a ganarlos, no solo con el pensamiento de mostrar buenas sensaciones.

Foto: La Liga

Números del Leganés

En primer lugar, repasando el vagaje de los resultados, solo cuatro victorias, ninguna en este comienzo de 2017, de hecho, el 21 de noviembre fue la última, la única en casa, ante el Osasuna, por 2-0. Seis empates, rascando puntos han conseguido los blanquiazules llevar 18 puntos y olvidar un poco las doce derrotas que han cosechado.

Respecto a los goles, son el que menos ha marcado, 15 goles, aunque a la hora de encajarlos, no son de los peores con 37 goles en contra. Como máximos goleadores están Guerrero y Szymanowski con tres goles cada uno, seguidos por Rober Ibáñez y Gabriel con dos. Los goles restantes los marcaron, Timor, Luciano, Víctor Díaz, Diego Rico e Insua.

Foto: Mateo Villalba - VAVEL

Lo que se viene

Por suerte, en casa no se vienen rivales realmente duros, quitando el Real Madrid, se enfrentan ante Granada, Deportivo, Espanyol, Las Palmas, Betis y Alavés, en los que se ve posible sacar puntos, sobre todo de los dos primeros. Después toca ver los partidos a domicilio que les quedan a los pepineros, bastante duros, sobre todo los primeros, Barcelona, Valencia, Sevilla y Real Sociedad, para luego visitar, al Osasuna, Villarreal, Eibar y por último al Athletic. Sobre todo, los blanquiazules tienen que rascar algún punto fuera de casa, mientras que no deben perdonar en Butarque.