Unai López: " Nos vamos con rabia"

El CD Leganés, celebrando el gol de Unai López | Foto: LaLiga

Unai López marcó ante el FC Barcelona el 1-1 en el minuto 71, algo que hacía soñar a todos los aficionados pepineros con la posibilidad de sacar puntos de su visita al Camp Nou. El jugador quiso hablar para los medios tras la dura derrota en el último minuto.

"Nos vamos con rabia porque el equipo ha hecho un partidazo en uno de los campos más complicados de todo el mundo." Sin duda, la sensación con la que se fueron todos los jugadores del terreno de juego, que vieron cómo se les escapaba en el último minuto un punto vital para sus aspiraciones.

En la misma línea que Mantovani, Unai López dijo: "Creo que hemos merecido más, el equipo ha competido muy bien y las sensaciones son muy buenas." A pesar de lo doloroso, Unai es consciente de que no se pueden dormir en los laureles, y aclaró que ya piensan en el partido de la semana que viene, que calificó como "vital para el equipo".

Podemos conseguir los objetivos

"Está claro que este es el camino a seguir. Jugando así, confío plenamente en este equipo para cumplir todos los objetivos", anotaba Unai, haciendo referencia al cambio tan grande del equipo entre el partido ante el Sporting y el de ayer.

Todo jugador lo que quiere cuando salta al terreno de juego es ganar. Unai afirmó que no les consuela nada, pues se van con cero puntos tras una gran actuación, aunque no es lo mismo perder así que con un carro de goles: "Te vas con la sensación de que has competido, que les has plantado cara".

Un resultado injusto si se ven todas las ocasiones de las que dispuso el equipo de Asier Garitano, pero el que perdona lo acaba pagando. Tras 23 jornadas jugadas, el Leganés se sitúa decimoséptimo, con 18 puntos, dos por encima del descenso.