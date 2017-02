Previa CD Leganés - RC Deportivo: otra final para evitar el descenso

Google Plus

Una final tras otra para el Leganés en casa, los de Asier Garitano reciben al Sporting, ya disputado, Deportivo y Granada próximamente, no pueden fallar, ya lo hicieron ante los asturianos, pero están obligados a no hacerlo ante los gallegos y los granadinos.

Butarque volverá a ir a animar a su equipo tras la decepción ante el Sporting, toca otra prueba, recibir al que está justo delante en la tabla, el Deportivo. Tras dejar una grandísima imagen en el Camp Nou perdiendo el partido en el minuto 90 de penalti, los hombres de Garitano jugarán con confianza ante su gente contra un rival directo.

En Coruña no saltan tanto las alarmas, pero no se pueden descuidar, aventajan en tres puntos al descenso, sólo uno más que los pepineros. Si pierden, estarán igualados con el descenso y reciben después al Atlético, Barcelona y Celta, visitando al Sporting entre medias, nada fácil lo que se les viene a los de Garitano.

¿Lo visto en el Camp Nou fue un espejismo?

El Leganés no gana el Leganés en su casa desde noviembre, el mes de enero no fue muy bueno para los pepineros, perdieron en casa ante un rival directo como el Sporting, pero demostraron por qué están en Primera División en el Camp Nou. Los blanquiazules quieren demostrar ante su público que no fue un espejismo lo visto ante los culés y ganar a un rival directo.

El Dépor no ha ganado en 2017

Tras casi tres meses de 2017, el Deportivo no conoce la victoria, no están nada finos los hombres de Gaizka Garitano que, al igual que el Leganés, sobreviven de los fallos de los equipos en descenso. Al igual que los resultados no acompañan, el juego tampoco y se empieza a mascar el nerviosismo en la costa gallega, comienzan a pedir agua los gallegos para un último sprint necesario para que el Deportivo logre quedarse en Primera.

Héroes en Riazor

El único precedente que existe entre ambos equipos es el enfrentamiento en la primera vuelta. En Riazor se enfrentaba un Leganés que estaba siendo la sorpresa, ganó en Balaídos y dejó buena imagen en Gijón, y tocaba visitar al Deportivo. Tiró el Leganés de épica para acabar venciendo por 1-2 gracias a los goles de Luciano y Gabriel.

La crónica del Deportivo 1-2 Leganés: https://www.vavel.com/es/futbol/leganes/698726-cronica-deportivo-leganes.html

Estadísticas

El bagaje del Leganés es de cuatro victorias, seis empates y trece derrotas esta temporada, números bastante malos para los de Garitano. Además, los pepineros son el equipo que menos goles marca con tan solo 16, en el que los máximos goleadores son Guerrero y Szymanowski con tres tantos cada uno.

En cambio, los números del Deportivo no son mucho mejores, cuentan con las mismas victorias, cuatro, un empate más, siete, y dos derrotas menos, once. Respecto a los goleadores, sus datos son mucho mejores, Andone encabeza la lista con nueve goles, le sigue Borges con siete y luego Çolak con tres.

Árbitro

El colegiado será José Luis Munuera Montero del Colegio Andaluz, en este último mes, el último partido que arbitró fue el Valencia 0-4 Eibar en el que sacó tres amarillas y expulsó a un jugador. Ambos equipos han "sufrido" al joven árbitro esta temporada, el Deportivo en su victoria a la Real Sociedad por 5-1 y el Leganés en su victoria ante el Celta, en su debut en Primera.

Convocatorias

Pocas novedades en los pepineros. Se queda fuera de la convocatoria Insua, el defensa blanquiazul no puede jugar por contrato ya que llega cedido del Deportivo y tiene la 'cláusula del miedo'. Como suele acostumbrar Garitano, nunca da la lista de convocados.

Sí que está, por el contrario, la del Deportivo. Entran tanto Bergantiños como Ola John en la convocatoria y también lo acaba haciendo Roef, que era duda. Son baja Laure, Borges, Bruno Gama, y Marlos Moreno y no estarán en Butarque.

Posibles alineaciones

Pueden haber variantes, sobre todo en el Leganés, hará una mezcla Garitano entre los normalmente titulares y los que jugaron en el Camp Nou.