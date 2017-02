Alberto Martín: "Nos quedan 15 finales"

Google Plus

Alberto Martín frente el Osasuna. / Imagen vía: VAVEL

El centroncampista pepinero Alberto Martín fue entrevistado los estudios de Marca. El madrileño valoró la situación del equipo y sobre lo que queda de temporada.

Sobre cómo lleva el equipo no ganar desde noviembre, declaró: "Llevas tiempo sin hacer una victoria y vas viendo que sumar puntos en esta categoría cuesta muchísimo. Hemos tenido partidos que se han podido ganar, como cuando recibimos al Athletic o ante el Eibar. Incluso el otro día en el Camp Nou merecimos más, aunque parece mentira que pueda decir esto de un campo como el del Barcelona. Pero es así, cuando no sumas todo se vuelve en tu contra, por eso necesitamos una victoria para que el equipo se motive y se crea que puede estar con los mejores".

Ante los partidos contra rivales directos contra Deportivo y Granada, destacó: "El objetivo de cada uno es el mismo, y nos están apretando mucho porque estamos en intervalo de tres puntos. Va a ser un final de liga muy emocionante y nosotros, que somos nuevos, tenemos que ser muy fuertes mentalmente. Son equipos que ya saben lo que es librarse del descenso al final de una temporada y nosotros somos un poco los novatos", añadiendo que todavía les quedan 15 finales y van a darlo todo.

Alberto declaró sobre la derrota frente al Barcelona en el último minuto y de penalti: "La gente no daba un duro por nosotros y encima al principio del partido nos meten un gol. Entonces lo ves negro, pero poco a poco el equipo se acomodó en el campo y conseguimos empatar. Tenemos mucha garra y no damos nada por perdido. Tuvimos muchas ocasiones y demostramos que incluso a los equipos grandes les podemos hacer daño. Nos quedamos un poco incrédulos viendo como se nos escapaba en una acción aislada como la del penalti. Entonces, a pesar de la derrota, me quedo con eso, y así afrontaremos el partido ante el Deportivo".

Por último Alberto recordaba el momento en el que llegó al club cuando aún estaba en Segunda B: "Yo llegué aquí en 2013, pero estas cosas eran con las que soñaba mucho antes. Desde pequeño uno se imagina jugando con los mejores, el llegar a estar en la élite. Cuando llegué aquí lo veía muy difícil, porque yo venía del Almería que acababa de ascender a Primera y vi que no contaban conmigo. Lo que al principio parecía un paso atrás se convirtió en un salto adelante, aunque jugar en Primera lo veía muy lejano. He adoptado una filosofía de sólo pensar en el presente, porque si vas pensando en el futuro te comes la cabeza demasiado. Ahora sólo pienso es disfrutar cada segundo de esta categoría".