Szymanowski: “Ojalá que esta afición pueda seguir disfrutando de noches así”

Szymanowski celebra su gol | Foto: La Liga

El Club Deportivo Leganés se citaba en Butarque en otra final por el descenso. Esta vez frente al Deportivo de la Coruña. Tarde soleada, bufandas al viento... Todo parecía presagiar una gran tarde de fútbol para los pepineros. Y así fue. Alexander Szymanowski se encargó de iniciar el festival pepinero. Un remate al primer toque batía dentro del área al meta coruñés. Minutos más tarde, Mantovani remataba de cabeza un córner para hacer el 2-0. Y llegó el descanso.

La segunda mitad seguiría con la misma sintonía que la primera. Con un Leganés bien plantado en el campo y con la frustración de un Deportivo, que se vio con un jugador menos tras un codazo de Albentosa a Guerrero. Ya en los minutos finales del encuentro Unai López puso el 3-0 y en el descuento Alberto Bueno finalizaría la goleada. Una noche de ensueño para los aficionados blanquiazules.

Precisamente, el argentino Alexander Szymanowski, fue el encargado de ofrecer sus impresiones tras el encuentro: “Se sueñan con noches como estas en primera división. Pero es complicado, hay que mantener la calma y estar tranquilos porque nos quedan muchos partidos. Esperemos que sea el principio de una buena racha”

Preguntado por cómo se vio el argentino dentro del terreno de juego, valoró: “No te puedo contar lo que deseo que entre la pelota. El último día fue contra el Sevilla, luego me vino la lesión. Me estaba costando agarrar mi nivel y por suerte salió hoy una noche mágica, no solo en lo personal sino en lo colectivo también. Ver a toda esta gente que lo ha sufrido como nosotros, cantar como han cantando, saltar… Ojalá que esta afición pueda seguir disfrutando noches así”.

Alexander Szymanowski se coloca como máximo goleador del equipo, cuestionado por ello, respondió: “No estoy pensando en adelantar a mis compañeros. Solo que mis goles valgan para sumar puntos. Por suerte hoy ha sido así, por lo que me quedo con esta noche y ojala las sigamos viviendo”.