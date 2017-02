Darwin Machís: "Ellos tuvieron una ocasión y la metieron"

Darwin Machís no estuvo tan acertado como en su partido de copa (Foto: Manuel Bruque - EFE)

Al término del partido de la 25ª jornada de Liga Santander, que se saldó con derrota por 1-0 del CD Leganés frente al Valencia CF, pasó por el micrófono de los compañeros de Bein Sports el venezolano Darwin Machís.

El jugador cedido por el Granada CF venía con un gran cartel al partido de liga de Mestalla, tras cuajar un gran encuentro el pasado diciembre en Copa de SM el Rey, marcando el momentáneo 1-1 y dejando para el recuerdo un magnífico regate sobre Áderlan Santos. Hoy lo intentó con dos tiros, 10 recuperaciones por 19 pérdidas y no tuvo una actuación como la de hace dos meses.

Machís, al ser preguntado por una valoración del partido: "Bueno, fue un partido parejo y difícil, con muy pocas ocasiones por parte de los dos equipos. Ellos tuvieron una por un fallo nuestro y la metieron, y a raíz de ello se hicieron fuerte atrás, complicándonos más las cosas. Lo bueno fue que remamos hasta el final en un partido muy duro".

Una de las jugadas más polémicas del partido fue un posible penalti en el primer tiempo, ya con 1-0, de Garay sobre Machís, y que el venezolano fue honrado en el micrófono al reconocer que no no hubo apenas contacto como para señalar los once metros. "Sentí un mínimo contacto y me tiré pero no fue penal".

Si algo tuvo este partido para el conjunto pepinero fue el excesivo protagonismo que tuvo el vital duelo en Butarque frente al Granada CF del próximo sábado a las 13h, y al ser preguntado por cómo afrontan este vital encuentro por parte de los compañeros de Bein Sports, Machís dijo: "Estamos muy tranquilos pero a la vez con la máxima concentración de que tenemos que sacar un buen resultado en casa contra el Granada".