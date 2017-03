Herrerín: "El partido del Granada es una verdadera final"

Foto: La Liga

El Club Deportivo Leganés cayó en tierras valencianas por un gol de Mangalá que dejó los tres puntos en Mestalla. El Lega, que llegaba de golear al Deportivo en Butarque, se presentó en la capital del Turia con hasta ocho cambios en el once inicial respecto a la pasada jornada, seña inequívoca de que es el del Granada el partido que realmente preocupa al conjunto blanquiazul. Iago Herrerín evitó una goleada mayor y fue el mejor de los suyos, haciendo paradas de méritos y manteniendo a su equipo metido en el partido hasta el último minuto.

Precisamente fue el guardameta uno de los jugadores que dio la cara en zona mixta al finalizar el partido, quien reconocía que "lo peor fue el resultado" y que "le ha tocado intervenir más de lo deseado", cuando ante el Depor "apenas tocó bola". "Nos faltó tener más pegada arriba. Aguantamos el resultado hasta el final para poder empatar, pero no fue así", se lamentaba el portero.

"Es muy fácil pitarnos a nosotros"

Respecto al novedoso once por el que apostó Asier Garitano, Iago Herrerín aseguraba que "la derrota no ha tenido nada que ver con los ocho cambios porque los jugadores que han salido ya han jugado muchos minutos en Liga".

El meta blanquiazul recordaba la jugada del único gol del partido, que vino de un saque de esquina y, tras varios rechaces y un posible fuera de juego, acabó batiendo a Herrerín: "La jugada del gol se la he explicado al árbitro. Él dice que no es fuera de juego porque el balón no va a mi. Es muy fácil pitarnos a nosotros muchas veces, quizás porque no tenemos tanta presión mediática", decía.

Pensando ya en el futuro y olvidando la derrota ante el Valencia, Iago Herrerín y el Leganés afrontan una nueva jornada vital para sus aspiraciones de mantenerse en Primera División. El Granada visita Butarque y, en caso de victoria, daría un paso de gigante hacia su objetivo. "Es una verdadera final frente al Granada. No tenemos excusa aunque ellos tengan un día menos de descanso. Entrenamos muy bien y físicamente estamos a un buen nivel", concluía el jugador.