Rober Ibáñez: "Me gustaría volver al Leganés algún día, me quedé con ganas de trabajar con Asier"

Foto: Gema Gil - VAVEL.com

Rober Ibáñez sufrió en primera persona la cara más amarga del mundo del deporte, las lesiones. El jugador perteneciente al Valencia llegaba cedido al Leganés para coger minutos y reforzar al equipo pepinero en su primera temporada en Primera División. El 21 de noviembre de 2016, Osasuna visitaba Butarque en el primer gran duelo directo por la permanencia y serían los locales quienes saldrían victoriosos gracias a un doblete goleador del mismo Rober Ibáñez.

Dos goles, su mejor partido en Primera que, sin embargo, no pudo acabar por la grave lesión sufrida durante el partido: rotura del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral interno de la rodilla derecha. En pocas palabras, se perdería lo que resta de temporada. El jugador se marchó a Valencia que iniciar su recuperación, despidiéndose de la capital, para lograr volver a los terrenos de juego cuanto antes.

Rober Ibáñez ha reaparecido públicamente en una entrevista a la Agencia EFE, en la que ha asegurado que "ahora se encuentra mucho mejor". "Me encuentro bien, estoy trabajando la flexión y, aunque es un poco doloroso, cuando ya no tienes escayola va todo mucho mejor", explicaba el jugador. El futbolista ché hablaba de los primeros días tras conocer el alcance de la lesión: "Cuando sucede empiezas a buscar, te fijas en otros jugadores que ya han pasado eso. Lo tienes que afrontar dejando todo atrás y pensando en positivo cada día".

"Asenjo es un ejemplo"

Y, precisamente, uno de los jugadores en los que se ha inspirado para coger fuerzas y luchas por volver a competir al máximo nivel ha sido Sergio Asenjo, el portero del Villarreal que hace unos días sufrió su cuarta rotura del ligamento cruzado en su carrera: "Asenjo ha podido salir de todas las lesiones que ha tenido. Hay que admirar lo que ha hecho porque ha vuelto a responder, ha vuelto a ir a la selección y ha sido de los mejores porteros del mundo", ha asegurado Rober.

Rober Ibáñez fue uno de los nombres propios que más sonó en el pasado encuentro entre el Valencia y el Leganés, donde los chés se impusieron por la mínima. "Fue difícil para mí, porque eres del Leganés, pero perteneces al Valencia, te estás recuperando en Valencia y eres del Valencia de toda la vida. Lo único que hice fue disfrutar del partido y luego darle la enhorabuena al Valencia, que fue quien se llevó los tres puntos".

Respecto a su futuro, el jugador del Turia aseguraba que "solo piensa en recuperarse bien y triunfar en el Valencia", a pesar de lo cual no descartar volver a jugar con la elástica blanquiazul: "Siempre he dicho que me gustaría volver al Leganés algún día. También me quedé con ganas de seguir trabajando a las órdenes de Garitano", concluía Rober.