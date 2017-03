Frío e ilusión en la segunda victoria consecutiva

Día muy frío en Butarque. Alrededor de seis grados a pesar de que el encuentro se jugaba a las 13:00 horas. El Granada visitaba el sur de la Comunidad de Madrid tras venir de ganar al Deportivo Alavés por dos goles a uno en el Nuevo Los Cármenes. Por su parte, el C.D. Leganés pensaba en volver a lograr la victoria en casa ante un rival directo como es el Granada, después de que el pasado sábado goleara por cuatro goles a cero al Deportivo de la Coruña. Emoción en las gradas, himno a capella y casi un nuevo lleno en Butarque a falta de unas pocas butacas libres.

El conjunto nazarí llegaba a Leganés muy enchufado tras conseguir siete puntos en los últimos cinco partidos de Liga y sabiendo que estaba en juego la salida de los puestos de descenso. Por otra parte, el conjunto 'pepinero' buscaba brindar, de nuevo, una victoria en casa después de golear al Dépor para escapar de la zona de abajo y situarse en una posición más cómoda.

El partido comenzó con un tanteo entre los dos equipos. Poca precisión y si había algo que destacar, quizás era la posesión que tenía el Granada en los primeros minutos de encuentro, aunque poco a poco, esa posesión se fue incrementando por parte de los 'pepineros'.

Los córner no tardarían en llegar y en el minuto seis se produjo el primero, a favor de los andaluces. En el minuto 12, el C.D. Leganés llegaría por primera vez al área rival al mandar Rico un centro al área que Guerrero no llegó a rematar. En el minuto 13, la defensa 'pepinera' derriba a Adrián Ramos y el árbitro pitó falta que el Granada colgó al área, pero el esférico se marchó por encima del larguero de Iago Herrerín. La réplica del Leganés no tardaría en llegar y, en el minuto 15, los locales botaron un balón al área tras una falta y Pires, solo, mandaba el balón por encima de la meta de Ochoa. En el minuto 18, un córner a favor del Leganés se marcha cerca del palo visitante. Los 'pepineros' volvían a avisar.​ Sin embargo, no sería hasta el minuto 28, cuando llegaría la primera ocasión clara de los madrileños. Erik Morán logró rematar un balón en el área, pero Ochoa consiguió atajar correctamente y mandó el balón a saque de esquina. En el minuto 41 llegaría la segunda ocasión clara del Leganés gracias a un disparo de Rubén Pérez, pero su remate cayó en las manos de Ochoa. En el minuto 45, el colegiado amonestó con amarilla al jugador nazarí, Carcela. Inmediatamente después, el árbitro pitó el final de la primera parte sin descontar ningún minuto. Ambos conjuntos llegaban empatados a cero a la segunda parte.

La segunda parte comenzó con una larga posesión para los locales y en el minuto 54, el Leganés gozó de una buena ocasión tras un rebote en el área. En el minuto 55, tras botar el córner, llegó de nuevo una ocasión para el Leganés tras un remate de cabeza. Serían unos buenos minutos para el cuadro de Garitano. En el minuto 60, el Granada realizó su primer cambio, se marchó Carcela apercibido con amarilla y entraba Kone. Min 61, ocasión muy clara para el Leganés tras un pase al hueco de Szymanowski y El Zhar dispara a las manos de Ochoa. El Leganés lo seguía intentando pese no lograr su premio, el gol.

El CD Leganés no llevaría a cabo su primer cambio hasta el minuto 68: Szymanowski salió del terreno de juego sustituido por Machís.

No será hasta el minuto 68 cuando el Leganés lograría otra ocasión tras conectar un buen tiro desde fuera del área, pero Ochoa se encontraba muy bien situado en portería y atajó sin problemas. En el minuto 70, el Granada tendría una buena ocasión manifiesta de gol al botar una falta cerca del área, pero Herrerín resuelve sin ningún inconveniente.

El CD Leganés realizaría su segundo cambio al sustituir a Guerrero por el brasileño, Luciano.

En el minuto 85, llegaría el primer y único gol del CD Leganés tras una buena combinación de toques que, finalmente, finalizó el recién ingresado al campo, Darwin Machis.

Y así fue como el C.D. Leganés volvió a ganar en su feudo y sumar de nuevo tres puntos en casa. Los 'pepineros' visitarán al Sevilla en el Sánchez Pizjuán en la próxima jornada. Por su parte, el Granada no consiguió salir de los puestos de abajo y la próxima jornada recibirá al Atlético de Madrid.