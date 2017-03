Asier Garitano: "Esta victoria es fundamental para nosotros"

Google Plus

Asier Garitano protestando ante el colegiado Martínez Munuera | Foto: LaLiga

“Una victoria fundamental”, así ha valorado el técnico del CD Leganés, Asier Garitano, los tres puntos conseguidos por su equipo al derrotar (1-0) al Granada, un rival directo por la permanencia. Los pepineros, tras una discreta primera parte, dominaron la segunda parte y un gol de Darwin Machís –jugador que es propiedad del Granada y está cedido en el Leganés- permite a los blanquiazules ponerse cinco puntos por encima del descenso, a expensas del partido del Sporting.

A pesar de la victoria y de que el Lega se aleja de los puestos de descenso, Asier Garitano ha mandado un mensaje a la afición: “Somos conscientes de que vamos a sufrir hasta el final de temporada”.

En líneas generales, Garitano se ha mostrado satisfecho con el juego de su equipo: “hemos hecho un partido bastante completo”. No obstante, el de Vergara ha reconocido que “esperábamos tener más situaciones de ataque porque controlábamos el juego pero no teníamos muchas ocasiones de gol”, aunque las estadísticas de final del partido demuestran que el Leganés generó muchas ocasiones: 16 remates totales y 4 remates a portería.

Hasta el minuto 83 de partido, el Leganés era un querer y no poder, ya que controlaba el partido pero ese dominio no lo traducía en ocasiones de gol. “El Granada no estaba pasando muchos apuros y con los cambios hemos intentado buscar algo más”, ha señalado Garitano. Dicho y hecho. En el minuto 64 de partido, el venezolano Machís entró en el terreno de juego sustituyendo a Szymanowski y fue el protagonista del partido. Machís, tras un gran contraataque conducido por Erik Morán, logró batir a Ochoa y poner el 1-0 en el marcador que, a la postre, sería el resultado final del partido.

El próximo sábado el CD Leganés visitará al Sevilla, un rival que está luchando por el campeonato liguero y frente al cual Garitano consideró que “tenemos que jugar un partido sensacional para tener opciones”.