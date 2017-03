Puntuaciones CD Leganés - Granada CF: puntuaciones del Leganés, en la 26ª jornada de La Liga Santander

Foto: La Liga

Leganés y Granada se enfrentaban en uno de los partidos con más atractivo de la 26ª jornada de La Liga Santander. Mucho en juego en aquellos 90 minutos para dos equipos que sueñan con seguir siendo de Primera la temporada que viene. El Granada, a tan solo dos puntos, quería dar un golpe sobre la mesa y certificar su resurrección, mientras que el Leganés buscaba repetir la hazaña conseguida ante el Deportivo de la Coruña y separarse definitivamente del descenso.

Las aspiraciones eran claras por parte de los dos equipos, pero solo uno de ellos logró plasmarlas en el terreno de juego. El Leganés dominó de principio a fin ante su afición, sacó el orgullo en Butarque y generó más de una decena de tiros a puerta. El gol parecía cuestión de tiempo, pero el reloj empezaba a ceder y los jugadores pepineros a impacientarse. Tuvo que salir Darwin Machís en la segunda parte para, en el minuto 83 de partido, hacer el único y definitivo gol del encuentro que daría los tres puntos al Leganés. El venezolano pidió perdón al conjunto nazarí, ya que aún es propiedad del Granada y, con ese tanto, parece estar sentenciado a un final infeliz. Los pepineros, por su parte, permanecen fuera de la zona roja y ya están a cinco puntos del descenso.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Garitano

8 | El técnico pepinero rotó en la pasada jornada liguera ante el Valencia (1-0) a sabiendas de que el partido que verdaderamente había que ganar era el del Granada. Hasta ocho cambios introdujo Asier Garitano respecto al once titular de Mestalla y las frescura de los titulares habituales que descansaron ante el Valencia se hizo notar. Su equipo no perdió fuelle y llegó a los últimos minutos de partido generando ocasiones de peligro sucesivamente. Además, Asier acertó con los cambios y Machís, que salió en la segunda parte, fue quien marcó y decidió el encuentro.

Herrerín

6 | Apenas se escuchó hablar del guardameta pepinero en los 90 minutos que duró el choque. El Granada no generó peligro, no se adaptó a lo que propuso el Lega y, por consiguiente, solo pisaron área rival con centros inofensivos laterales que Herrerín blocó sin ninguna dificultad.

Bustinza

6 | El joven lateral derecho del Leganés estuvo correcto defensivamente, pero limitado ofensivamente. Apenas se le vio aparecer por el flanco derecho del ataque pepinero, debido a que era uno de los encargados de frenar las posibles contras que pudiera formar el Granada. Aún así, contó con una clara ocasión de gol en el ecuador de la segunda parte que no fue gol porque la defensa del Granada despejó el remate de Unai.

Mantovani

7 | "Hoy no podemos fallar", decía el capitán pepinero antes de salir al terreno de juego. Así empezó el encuentro para el Leganés, con una arenga de Martin Mantovani que hizo salir enchufada a toda la plantilla. No tendría un partido fácil el capitán, debería parar a Adrían Ramos, el delantero centro nazarí, y no dejar que ni su altura ni su envergadura generaran peligro a Herrerín. Así fue, el tándem Mantovani - Siovas cada vez funciona mejor y no hubo ni rastro del ariete del Granada. De hecho, quien aprovechó su poderío por alto fue el propio Martin Mantovani con dos remates de cabeza que se marcharon desviados por muy poco.

Siovas

7 | El central griego ha resultado ser uno de los grandes fichajes de la temporada para el Club Deportivo Leganés. Se ha asentado como titular indiscutible en la zaga pepinera y no hay partido en el que no muestre su gran potencial. Así sucedió ayer. El jugador propiedad del Olympiacos ganó todas las pugnas contra los delanteros granadinos, desesperó a Carcela y Adrián Ramos y estuvo ágil y rápido para hacer las coberturas defensivas a su compañero Diego Rico cada vez que subía por banda izquierda. Siovas es un seguro para el Leganés.

Diego Rico

8 | Diego Rico ha ido ganando protagonismo a medida que ha ido avanzando la temporada hasta encontrarse en el nivel que está actualmente. Es fijo en el lateral izquierdo y, el pasado sábado, fue uno de los jugadores más destacados del Lega. La mayoría de las ocasiones pepineras nacieron de subidas de Rico por banda izquierda. El jugador tiene velocidad, cuerpo y llegada para ayudar a su equipo a perforar la defensa rival y, además, desesperó y borró a Carcela del partido, uno de los mejores jugadores del Granada.

Erik Morán

9 | Morán es otra de las grandes apuestas de Garitano para este segundo ciclo de la temporada y el jugador le está devolviendo la confianza al técnico con muy buenas actuaciones en los últimos encuentros. Ayer fue otra de ellas. Estuvo muy activo en ataque y en defensa, además de dejar detalles de muchísima calidad sobre el césped. Hizo muy bien su labor de pivote defensivo y fue el asistente de Machís en su gol. Puso un pase perfecto a su compañero para tejer un contraataque de libro, siendo decisivo en la victoria de su equipo.

Rubén Pérez

5 | Partido serio sin demasiados alardes del jugador. Cumplió su labor en el doble pivote junto a Erik Morán y, pese a que disputó los 90 minutos, no destacó sobre el terreno de juego.

El Zhar

9 | Como sucedió ante el Deportivo, el ex de Las Palmas volvió a brillar en Butarque. Fue un auténtico dolor de cabeza para Héctor, el lateral izquierdo del Granada, y estuvo muy activo en ataque durante todo el partido. A El Zhar no le hace falta el gol para demostrar lo bien que le ha venido su incorporación al Lega. Contra el conjunto nazarí volvió a ser desequilibrante y veloz por banda, a trabajar para el equipo en defensa y a generar buenas ocasiones de gol para los suyos.

Gabriel

7 | Pese a los encontronazos que tuvo con Wakaso en la medular, el futbolista brasileño hizo un partido muy serio en todas las facetas de juego. Corrió, peleó y recuperó balones como el que más en el centro del campo, aunque no tuvo demasiada presencia ofensiva.

Szymanowski

5 | Alexander no tuvo su mejor día contra el Granada. Apenas apareció en ataque, donde se le pide, y fue el primer sustituido por Asier Garitano. En su lugar entró Darwin Machís, quien parece estar decidido a arrebatarle la titularidad, como demostró decidiendo el encuentro.

Guerrero

6 | El delantero centro referencia del Leganés volvió a dejarse absolutamente todo sobre el césped, como acostumbra. Fue el primer eslabón del fuerte bloque defensivo que demostró ser el Leganés, aunque sí que es cierto que tuvo ocasiones para haber hecho gol. La más clara fue en la primera parte gracias a un gran centro de Diego Rico desde la banda izquierda que no logró cazar. Garitano le sustituyó en el minuto 77 por Luciano Neves.

Darwin Machís

7 | No salió hasta la segunda parte (minuto 64), pero fue el gran protagonista del encuentro. Protagonizó buenas internadas por banda izquierda y logró su cometido: generar ocasiones y revolucionar el partido. Tanto fue así que fue Darwin el encargado de batir a Ochoa en una contra perfecta de su equipo. Aquel gol dio tres puntos vitales al Leganés, sin embargo, Darwin no quiso celebrarlo por respeto al Granada, rival al que aún pertenece.

Luciano

6 | Pese a los pocos minutos con los que está contando Luciano Neves por el buen estado de forma de Guerrero, el jugador brasileño fue el encargado de iniciar la jugada que desembocaría en el gol pepinero. Fijó al defensor para asistir a Erik Morán con un gran gesto técnico y que éste regalase el gol a Darwin. Además, tuvo una buena ocasión que se fue rozando la madera al no acertar en su remate de cabeza. Olió el gol y aportó frescura en ataque.

Ínsua

S. C. | Salió con el tiempo prácticamente cumplido, sustituyendo a Erik Morán.