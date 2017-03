Erik Morán: "Vuelvo porque el Leganés lo ha querido "

Erik Morán con la elástica Blanquiazul. / Imagen vía: VAVEL

Erik Morán fue entrevistado en los micrófonos de Hora Blanquiazul, donde hizo balance del equipo y su vuelta al equipo madrileño.

El centrocampista pepinero valoró el partido frente al Granada, declarando: "Fue un partido muy importante para nosotros. Hicimos una gran segunda parte". Reflejando la dureza del partido disputado y del buen partido a nivel personal (dando una asistencia) y colectivo. A pesar de realizar una mejor segunda parte. Añadiendo que en Primera los jugadores tienen más calidad y todo es más intenso, destacando que la confianza hace que se sienta mejor.

Ante su vuelta a Leganes, declaró: "Vienes a un sitio donde ya me conocen. Están saliendo bien las cosas y espero que siga así", trasmitiendo que volvía a su casa. Añadiendo que Garitano ya sabe como juega y que espera éste devolverle la confianza mostrada en él. También destacó su buena conexión en el campo con su compañero Rubén Pérez, el cuál tiene una enorme calidad y visión de juego.

Sobre su salida al Real Zaragoza, destacó: "Quise buscar un reto en Zaragoza. Asier me dio mucha confianza, pero quería verme en un club con obligaciones como el ascenso. Buscaba un reto, un lugar donde no me conocieran y demostrar que puedo pelear por el once", destacando que se fue a por nuevos retos y a poder demostrar su valía y calidad. En es equipo se encontró con su ahora compañero Diego Rico, al que recomendó su salida al conjunto peinero tras saber de sus rumores e intereses.

Para finalizar hablo sobre el interés del Leganes en su vuelta, trasmitiendo: "No tenía intención de moverme de Zaragoza. Yo vuelvo porque el Club Deportivo Leganés lo ha querido", destacando que no tenía en su mente volver al club madrileño, aunque los pepineros mostraron interés y consiguieron llevárselo de nuevo a la que ya fue su casa.