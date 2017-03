Garitano:"Sé lo que se juega el Sevilla, aún haciendo cambios mantienen el estilo"

Asier Garitano en rueda de prensa. / Imagen vía: CD Leganés

Asier Garitano declaró horas antes del partido frente al Sevilla, partido corresponde a la jornada 27 de Primera División. El míster pepinero se enfrenta a unos de los equipos que luchan por el título ligero: "Sé lo que se juega el Sevilla, pero es un gran equipo. Aún haciendo cambios mantienen el estilo". El míster pepinero quiso reflejar la importancia del partido para el Sevilla debido a su lucha por el título de LaLiga Santander.

Sobre el sampaolismo y el míster chileno, declaró: "No sé lo que hay en Sevilla, pero aquí no hay 'garitanismo' ni gaitas. No me gustan esas pijadas". Ante la situación que está viviendo todo el sevillismo tras la llegada de Sampaoli, el entrenador pepinero quiso reflejar que en Butarque no hay ese tipo de cosas además de no gustarle nada esas piajadas. A lo que éste añadió: "Sampaoli y Lillo están haciendo un gran trabajo", declarando y reflejando lo anteriormente dicho ante la enorme revolución que han provocado a todo el sevillismo.

Ante la convocatoria, destacó: "Omar Ramos, David Timor y Mamadou Koné no estarán en el Sánchez Pizjuan. Diego Rico tampoco por sanción", reflejando la multitud de bajas que tiene el equipo y la mayoría de larga duración que afectan al equipo, además de sumarle la baja de Diego Rico debido a la sanción tras ver la quinta amarilla frente al Granada y deberá cumplir ciclo de sanción.

Éste también fue preguntado sobre la remontada del Fútbol Club Barcelona, el cuál declaró: "Lo que pasó el miércoles en el Camp Nou no tiene nada que ver con nuestra visita de hace un semanas", no queriendose meter en esos temas e intentando evadirlos.

El conjunto madrileño tiene una importante cita ante los sevillanos, a los que se medirán este sábado a partir de las 16:15 horas en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.