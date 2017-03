Puntuaciones Sevilla FC - CD Leganés: puntuaciones del Leganés, en la 27ª jornada de La Liga

Google Plus

Gabriel definiendo de tacón | Foto: LaLiga

Sevilla y Leganés se enfrentaban en un partido en el que ambos equipos se jugaban mucho. Mientras que los hispalenses intentaban reengancharse a la lucha por el campeonato liguero tras su empate en Mendizorroza, los pepineros buscaban continuar con su buena racha de resultados –dos victorias en los últimos tres partidos- y seguir sumando puntos para alejarse de la zona de descenso.

El Leganés salió a por el partido y muestra de ello es que a los tres minutos de encuentro el brasileño Gabriel Pires puso por delante en el marcador al equipo visitante. Un jarro de agua fría para un Sevilla que a punto estuvo de ver cómo el conjunto pepinero se ponía 0-2 en el partido tras una ocasión muy clara del Nabil El Zhar. Sin embargo, poco antes del descanso Jovetic consiguió poner el empate en el marcador, resultado que a la postre sería el final.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Garitano

8 | El técnico pepinero repitió el mismo once inicial que en el partido frente al Granada –salvo la entrada de Tito en lugar del sancionado Diego Rico- y planteó un encuentro en el que desde el pitido inicial el Leganés intentara conseguir la victoria. Su equipo hizo unos primeros quince minutos espectaculares que le pudieron servir para sumar los tres puntos si El Zhar no hubiese fallado una ocasión muy clara frente a Sergio Rico.

Herrerín

6 | El guardamenta pepinero apenas tuvo trabajo en los primeros cuarenta y cinco minutos del partido, más allá de la ocasión del primer tanto del cuadro hispalense en el que realizó una salida anticipada. En la segunda parte, solventó sin problemas las ocasiones locales.

Bustinza

6 | El lateral derecho del Leganés realizó un buen partido defensivamente, pero apenas se le vio aparecer por el flanco derecho del cuadro pepinero.

Mantovani

6 | “Para sacar algo de aquí hay que estar al 100%”, así motivaba el capitán pepinero al resto de sus compañeros. El mensaje del argentino caló en el resto de jugadores y el Leganés se puso por delante en el marcador en el minuto 3 de partido. Martín Mantovani no tendría un partido fácil, debía frenar a Jovetic y no fue capaz de ello en la única ocasión que tuvo el de Montenegro.

Siovas

8 | El central griego se ha convertido en uno de los fichajes invernales más rentables para el CD Leganés. Se ha asentado como titular en la zaga pepinera y su partido en el Sánchez Pizjuán reafirma las buenas sensaciones que viene dejando en los últimos partidos.

Tito

7 | El sustituto de Diego Rico en el lateral izquierdo del cuadro pepinero tuvo una actuación discreta, con alguna que otra aparición en el área rival pero sin generar demasiado peligro.

Rubén Pérez

7 | Partido muy serio del centrocampista pepinero que, junto a Erik Morán en el doble pivote, logró impedir cualquier contra del Sevilla. Además, dio el susto del partido tras quedarse varios minutos tendido en el terreno de juego tras recibir una dura entrada.

Erik Morán

7 | La gran apuesta de Garitano de aquí a final de temporada, está devolviendo al técnico pepinero la confianza depositada en él. Sin estar muy activo en ataque, cumplió a la perfección su labor defensiva en el centro del campo.

El Zhar

8 | Como sucedió ante el Deportivo y el Granada, el ex de las Palmas volvió a ser uno de los jugadores más destacados del encuentro. A pesar de que falló un mano a mano muy claro frente a Sergio Rico, el marroquí generó muchas ocasiones y fue el asistente de Gabriel en el único tanto del conjunto pepinero en el partido.

Gabriel

9 | El futbolista brasileño fue el mejor del partido. Fue el autor del gol del CD Leganés que, tras la asistencia de El Zhar, mandó la pelota a la red de tacón. El mediapunta blanquiazul acabó exhausto el partido y fue sustituido por Insua en el minuto 91.

Szymanowski

5 | El argentino apenas apareció en ataque y, de nuevo, fue el primer jugador en ser sustituido por Asier Garitano.

Guerrero

5 | El delantero centro del cuadro pepinero no generó mucho peligro en el área rival, pero volvió a dejarse todo en el terreno de juego. A pesar de no haber tenido una gran actuación, el toledano no fue sustituido hasta el minuto 70 de partido.

Darwin Machís

6 | El venezolano disputó 27 minutos pero no tuvo su mejor día. Aunque generó mucho más peligro que Szymanowski, jugador al que sustituyó, Machís no ofreció todo lo que se espera de él.

Luciano

7 | Pese a los pocos minutos con los que está contando, el delantero brasileño contó con una ocasión muy clara de gol en la que Sergio Rico estaba adelantado y le intentó batir por alto.

Insua

S.C. | Entró en el terreno de juego con el tiempo prácticamente cumplido, sustituyendo a Gabriel Pires.