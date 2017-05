Guerrero: "Nos merecemos quedarnos en Primera"

Google Plus

Foto: Gema Gil - VAVEL.com

El Club Deportivo Leganés no pudo puntuar ante un siempre rocoso Eibar (2-0) que se alzó con los tres puntos ante su afición gracias a los goles de Sergi Enrich y Kike García. Los armeros no cesan en su lucha por meterse en los puestos europeos y los pepineros tendrán que seguir remando, una jornada más al menos, para certificar una permanencia que se está haciendo de rogar.

"La imagen del equipo fuera de casa está siendo increíble" Miguel Ángel Guerrero fue uno de los jugadores más destacados del cuadro blanquiazul, gozando de las mejores oportunidades para batir a Yoel. El `9´ pepinero se lamentaba de la derrota nada más acabar el encuentro porque "era una bonita oportunidad para aumentar la diferencia con el Sporting". "El equipo venía mentalizado para ganar y hemos dado la cara, pero de cara a puerta no hemos estado acertados y eso nos ha penalizado", explicaba.

El palo llegó a rechazar un potente disparo de Guerrero y evitó que el Leganés pudiera sumar a domicilio: "Lo hemos intentado, pero no ha podido ser". La derrota queda atrás y el propio jugador aseguraba que lo importante ahora es "pensar en el siguiente partido en casa contra el Betis". "Es importante sacar los tres puntos el próximo lunes ante una afición que está siendo impresionante", decía Miguel Ángel, haciendo referencia a los cientos de aficionados pepineros que se desplazaron hasta Ipurúa para animar a su equipo.

"Queremos sentenciar la permanencia cuanto antes para llegar tranquilos al final"

Betis, Athletic de Bilbao y Alavés son los tres últimos rivales a los que se medirá el Leganés en su primera temporada en la máxima categoría del fútbol español, aunque espera que no sea la última. "Después de estar todo el año peleando tenemos un pequeño colchón, pero parece que todavía hay nervios y no es suficiente", comentaba Guerrero respecto a la necesidad de sumar que tiene el equipo. Además, en Butarque son optimistas porque, de no ganar el Sporting en la próxima jornada contra Las Palmas y de sí hacerlo el Leganés, los pepineros podrán celebrar la permanencia matemáticamente: "Tenemos ganas de que acabe la temporada y quedarnos en Primera, que nos lo merecemos".