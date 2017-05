Szymanowski: "El partido va a pasar a la historia"

Google Plus

Szymanowski tras anotar un tanto en el partido de hoy | Foto VAVEL: Dani Nieto

Un partido histórico y un partido para recordar. Increíble la noche que se ha vivido en Butarque en la que el Leganés ha olido la sangre del Betis y ha hincado el diente sin compasión. Como león que busca su presa y ataca en la sabana, el conjunto de Víctor ha sido un juguete de trapo en las manos de las fieras. Al acabar el partido, el mejor hombre del partido, Szymanowski ha comparecido ante los micrófonos y ha señalado que será una noche para recordar: "La verdad es que ha sido una noche muy bonita. El ambiente de hoy ha sido único, creo que al margen de lo que pueda venir en el fúturo, la noche de hoy la vamos a recordar todos los pepineros. Va a pasar a la historia y estamos haciendo meritos para quedarnos una temporada mas en Primera División." Ha declarado el argentino quien ha hecho un partido bárbaro como se estaba viendo útlimamente en Butarque. Su ausencia en los últimos encuentros se ha notado y mucho en el cuadro pepinero. Respecto a los últimos choques frente a Bilbao y Alavés, el argentino ha sido claro y contundente diciendo que "quedan dos partidos y vamos a poner todo para mantenernos".

Szymanowski también elogió a los suyos destacando que siempre imaginaban un encuentro así porque trabajan mucho para ello semana tras semana aunque no siempre se consigan los resultados. Además añadió que "LaLiga es muy complicada y todos los equipos son muy difíciles y no siempre sale como queremos. "Creo que este es el camino y ojalá no sea la última noche", añadía.

Además, el jugador pudo anotar dos tantos para establecer la goleada en Butarque frente al Betis: "Personalmente estoy feliz por los tres puntos y por el doblete. Es el primero con el Leganés y la verdad que me alegro mucho que sea en una noche como esta en un partido en el que está mi familia en el campo. Me alegro mucho por ellos que están aquí y la verdad que ojalá puedan seguir conmigo hasta final de temporada".

Partidazo con mayúsculas el que se ha vivido hoy en Butarque que hace soñar y creer a toda la familia pepinera porque a falta de seis puntos por jugar, mantienen una distancia de seis puntos con los puestos de descenso que marca el Sporting de Gijón. Con que los madrileños consigan un punto de seis, ya estarían salvados matemáticamente. Parece fácil pero deben mantener los pies en el suelo para sellar su puesto en la siguiente campaña en Primera División.