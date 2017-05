Garitano: "Seguimos dependiendo de nosotros mismos y es lo único que me interesa"

Google Plus

Asier Garitano. / Imagen vía: VAVEL

Asier Garitano habló horas antes del partido frente al Athletic, partido corresponde a la jornada 37 de Primera División. El míster pepinero se enfrenta a unos de los equipos que se encuentran en la lucha por estar en la próxima temporada en Europa. Éste destacó de su rival: "Voy muy tranquilo a Bilbao con el portero que tenemos. Champagne está preparado para jugar un gran partido. Es muy maduro", debido a la sensible ausencia de Iago Herreín. También destacó que la idea que tienen es traerse la salvación de Bilbao, ya que les falta un punto y la intención es cerrarlo ya.

Garitano quiso destacar sobre las bajas definitivas ante el club bilbaino: "Tenemos las bajas de Iago Herrerín y Unai López, son ausencias por contrato (claúsula del miedo) para jugar en Bilbao", bajas sensibles por lo que el guardameta argentino Nereo Champagne tendrá un papel importante.

Sobre el punto que le queda al club para darle la permanencia de manera oficial, declaró: "No hemos conseguido absolutamente nada. Nos falta un punto. No hace falta ser iluminado para saberlo", añadiendo: "También estoy de acuerdo con Rubi. No hemos hecho nada. Tenemos un cero por ciento de la salvación". Un punto en Bilbao serviría para lograr el ansiado objetivo de estar en la próxima temporada en la élite del fútbol español.

Para finalizar, Asier quiso incidir en que "el equipo sigue dependiendo de sí mismo" y, de momento, "todo lo demás no le interesa". Aunque hay que destacar que si el conjunto pepinero no consiguiera puntuar en Bilbao tendría nuevamente posibilidades ante el Alavés en Butarqu,e o bien que el Sporting no ganara ningún partido de los restantes.

El conjunto madrileño tiene una importante cita ante los vascos, a los que se medirán este domingo a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nuevo San Mamés.