Previa Athletic - Leganés: encuentro decisivo por la permanencia

El Club Deportivo Leganés asume este domingo 14 de mayo, el encuentro ante el conjunto vasco, partido perteneciente a la jornada 37 del campeonato regular de Liga. El encuentro se celebra a las 20:00 horas en el estadio de San Mamés. Un partido en el que el conjunto blanquiazul buscará brindar con una nueva victoria, o al menos puntuar, a los más de medio millar de aficionados 'pepineros' y lograr la salvación este fin de semana.

El conjunto 'pepinero', que lleva seis punto en los últimos cinco partidos (dos victoria y tres derrotas), buscará este domingo dar la sorpresa y sacar algo positivo ante el Athletic de Bilbao y sellar una vez por todas la permanencia en Primera División. El CD Leganés se sitúa decimoséptimo en la clasificación con 33 puntos, a seis puntos de los puestos de descenso marcado por el Real Sporting de Gijón que se enfrenta al Eibar en Ipurúa este domingo a la misma hora, por lo que a los de Garitano les valdría sacar un punto de San Mamés para certificar la permanencia.

El cuadro vasco, por su parte, encadena cuatro victorias y una derrota en los últimos cinco partidos (12 puntos de 15 posibles). Viene de perder ante el Deportivo Alavés en el estadio de Mendizorroza (1-0) y se sitúa sexto en la clasificación con 62 puntos. Por lo que sólo le vale la victoria si quiere conservar la plaza de UEFA Europa League pues la Real Sociedad está empatada a puntos con los bilbaínos.

Declaraciones previas

En cuanto a las declaraciones previas al encuentro, el entrenador 'pepinero', Asier Garitano ha querido hablar antes del partido la situación del equipo para lograr la salvación: "Ni noventa y ocho por ciento, ni cero, ni cien ni nada. No hemos conseguido absolutamente nada. Hace falta un punto para conseguir las cosas y las cosas hay que celebrarlas cuando se consiguen, no antes. No hemos hecho nada, solo sumar para tener opciones y vamos a por esas opciones. Nos faltaban cuatro puntos antes de empezar el partido del Betis. Conseguimos tres y nos falta un punto. Da igual que al Betis le ganáramos 4-0. Ahora lo que nos importa es sumar y sabemos que nos queda ese punto y que tenemos dos rivales muy complicados empezando por el Athletic. Necesitamos ir allí sin ninguna confianza. Porque el Athletic no permite eso y porque nosotros no somos así, necesitamos lo mejor para poder sumar. Tenemos que ir allí, tenemos que competir y vamos a ver si conseguimos ese objetivo. Para eso tenemos que hacer un gran partido, en un gran escenario contra un gran rival. No va a ser nada sencillo y tenemos que poner todo de nuestra parte porque esta es la primera oportunidad que tenemos para poder conseguir ese punto que nos dé la salvación",

Por otra parte, el entrenador del Athletic, Valverde quiso comparecer en rueda de prensa y habló sobre el partido del Leganés y de la cesión de Herrerín al conjunto madrileño: “Hay que ganar el domingo al Leganés, ahora mismo dependemos de nosotros mismos, aunque no es definitivo. Somos sextos y en principio ganado seremos sextos, como mínimo. En el campo no vamos a transmitir cómo van los resultados. El Leganés no va a regalar nada, viene a por su punto y no esperar al siguiente y ahorrarse esos momentos de tensión. Tienen gente rápida y ya nos dio muchos problemas en la ida, que obtuvimos un punto y merecieron más. Juega bien fuera de casa, no veo un partido sencillo, es un rival que no le quita la cara a los contrarios. Iago ha ido a Leganés a crecer a tener esa continuidad de domingo a domingo. Llegará un momento en el que habrá que valorar todo eso. Iago y Unai López no pueden jugar; Morán y Bustinza pueden hacerlo, aunque no creo que serán más armas por haber estado en el vestuario con nosotros, ni al revés, la necesidad es la necesidad.

Una mirada al pasado

El Club Deportivo Leganés visitará este domingo a las 20:00 horas al Athletic Club de Bilbao en el estadio San Mamés por primera vez en su historia en partido oficial. Los 'pepineros' nunca se han medido al conjunto vasco en terreno bilbaíno.

El equipo de Asier Garitano sí sabe lo que es jugar en el estadio de Nuevo San Mamés, aunque lo hizo ante su filial. El primer precedente data del 6 de octubre de 1993, en la primera temporada del conjunto madrileño en Segunda División. El conjunto bilbaíno, entrenado por Koldo Aguirre, se imponía por cuatro goles a uno con el tanto de Pizarro al rematar de cabeza en propia puerta, otro de Gorka Bidaurrazaga y dos de Gontzal Suances. Antonio anotó el único tanto del 'Lega'.

En la siguiente temporada, los 'pepineros' volvieron a caer en la vieja 'Catedral', esta vez por tres goles a uno. El Bilbao Athletic logró remontar con goles de Bidaurrazaga, Huegun y Gurria el tanto blanquiazul marcado por Javier Alonso al quedarse el 'Lega' con diez tras la expulsión de Miguel Ángel. La única victoria del Leganés en San Mamés frente al Bilbao Athletic llegaría el 8 de octubre de 1995, en un triunfo por un gol a dos. Belenguer abrió el marcador, Bidaurrazaga igualó el choque para el filial rojiblanco, pero Melgar, en tiempo de prolongación, terminó dando los tres puntos al conjunto blanquiazul.

La última visita del Leganés al Bilbao Athletic, en Segunda División B, se produjo el 21 de diciembre de 2013. Los madrileños, dirigidos ya por Asier Garitano, cayeron en Lezama por tres goles a dos con tantos de Guillermo (más tarde se iría cedido al equipo madrileño junto a Bustinza) Jonxa y Mario Barco. Santamaría y Carlos Martínez fueron los que marcaron para el equipo visitante. La última vez que se vieron las caras ambas entidades ocurrió el 2 de mayo de 2016, en la jornada 36, esta vez, en Segunda División, donde los blanquiazules acabarían remontando el gol de Guarrotxena y logrando la victoria por un gol a dos gracias los goles de Szymanowski y Gabriel Pires.

A pesar que los de Garitano no se han medido al primer equipo en San Mamés todavía, no es la primera vez que ambas entidades se encuentran en Primera División, pues ya se vieron las caras en la primera vuelta de la liga celebrado en Butarque donde ambos clubes empataron a cero, aunque el equipo local superó en ocasiones al conjunto de Valverde.

Árbitro para el partido

El colegiado almeriense David Fernández Borbalán será el árbitro que dirigirá el encuentro en el Estadio de San Mamés que se jugará este domingo 14 de mayo a las 20:00 horas.

David Fernández Borbalán ha dirigido hasta el día de hoy un total de 21 partidos oficiales con un balance de siete triunfos locales, siete empates y siete victorias visitantes entre la Copa del Rey y LaLiga Santander.

Meteorología

La meteorología durante el partido será muy buena. La temperatura rondarán los 22 grados. Las rachas de viento serán de unos 15 Km/h. 50% de nubes. La probabilidad de lluvias será del 20%, por lo que no es muy probable que se produzcan precipitaciones a lo largo del encuentro. La humedad rondará el 66%.

Por tanto, el tiempo durante el partido no será un factor importante para la disputa del encuentro de este domingo a las 20:00 en Bilbao (Vizcaya).

Estadio

San Mamés es un estadio de fútbol ubicado en la villa de Bilbao. Fue inaugurado en su primera fase de construcción el 16 de septiembre de 2013 y es el sucesor del antiguo San Mamés. Es utilizado por el Athletic Club de Bilbao para la práctica del fútbol, si bien tiene otros usos complementarios en los que se incluye un centro de innovación deportiva y otro de medicina deportiva, una pista de atletismo subterránea y un polideportivo municipal. Además, será utilizado como recinto para conciertos de gran envergadura, al igual que su antecesor. El campo tiene una capacidad de 53 289 localidades y cuenta con el rango de estadio de Categoría 4, el máximo otorgado por la UEFA, por lo que puede, y de hecho será sede de la Eurocopa de 2020 y albergar finales de la UEFA Europa League, no así de UEFA Champions League, ya que requiere de un aforo mayor.

Convocatorias

Asier Garitano ha hecho su lista de convocados compuesta por 18 jugadores: Champagne, Siovas, Adrián Marín, Mantovani, Insúa, Víctor Díaz, Tito, Erik Morán, Rubén Pérez, Alberto Martín, Szymanowski, Machís, 'Samu' García, El Zhar, Alberto Bueno, Guerrero, Luciano y Kone.

Quedan fuera de la lista: Omar Ramos. Además de Serantes, Rober Ibáñez que son bajas por lesión de larga duración e Iago Herrerín y Unai López serán baja por contrato.

Por su parte, el 'Txingurri' Valverde ha convocado para el partido a 18 jugadores: Iraizoz, Bóveda, San José, Beñat, Iturraspe, Muniain, Williams, Susaeta, Lekue, Etxeita, Mikel Rico, De Marcos, Sabin Merino, Aduriz, Raúl García, Balenziaga, Arrizabalaga y Yeray.

Posibles alineaciones​

El técnico vasco, Asier Garitano podrá optar con una formación de 4-2-3-1 con la novedad, Champagne en portería. Zaga defensiva formada por Diego Rico, Mantovani, Siovas y Tito. Medio del campo para Rubén Pérez​ y Erik Morán. Extremos para Szymanowski y El Zhar. Gabriel Pires de enganche. Línea más adelantada en el ataque 'pepinero' para el Guerrero.

​Por su parte, Valverde, entrenador del equipo vasco podría proponer una formación de 4-2-3-1, por lo que podría contar en portería con Kepa. Línea de cuatro formada por: De Marcos, Yeray, Bóveda y Balenziaga. Mediocentro para Beñat y San José. Extremos para William y Susaeta. Enganche para Raúl García. Delantera para Aduriz.

