Raúl García: "Me identifico con los valores de este club"

Foto: Diego Souto - CD Leganés

El pasado miércoles 19 de julio ha sido presentado el primer fichaje realizado por el Club Deportivo Leganés para la próxima temporada 2017/2018. Se trata del lateral izquierdo proveniente del Leganés, Raúl García, quien ya ha posado por primera vez con la elástica blanquiazul ante 300 aficionados que poblaron las gradas de Butarque. El jugador lucirá el dorsal número 14 en su camiseta y será un refuerzo de lujo para la zaga pepinera. Con 28 años y una sobrada experiencia en Primera y Segunda División, Raúl se muestra "muy contento e ilusionado" de formar parte del Leganés.

El futbolista estuvo acompañado de Victoria Pavón y Txema Indias en rueda de prensa, donde atendió a los medios de comunicación y confesó los diferentes motivos que le han llevado a fichar por el conjunto de Asier Garitano: "El Leganés tiene unos valores que se identifican conmigo: trabajo, humildad y ambición. Ha sido un conjunto de cosas las que me han hecho firmar aquí. Al final uno siempre quiere estar en Primera División y no es nada fácil jugar en esta categoría". "Hablé con ex futbolistas del Leganés como Pablo Insua y Alberto Martín, que me hablaron también muy bien del entrenador", añadió.

Fue el propio Txema Indias quien remarcó la ilusión y el fácil entendimiento que la directiva ha tenido con Raúl García desde el comienzo de las negociaciones: "Desde el primer momento en el que nos pusimos en contacto con Raúl, tuvo claro que quería vestir la camiseta del Leganés. El acuerdo fue rápido y eso fue posible gracias al compromiso y deseo del jugador".

Foto: Diego Souto - CD Leganés

"En cuanto escuché lo que me transmitió el club, lo tuve claro"

En cuanto a su papel dentro del equipo, Raúl aseguraba que "llega para aportar y ayudar en lo que haga falta". Pese a sus facultades para poder defenderse tanto en la posición de central como de carrilero, su puesto natural es el de lateral izquierdo, lo que le hará rivalizar directamente con Diego Rico: "Siempre consideré a Diego Rico un buen lateral. La competencia será buena para el Lega y para que ambos demos un gran nivel”.

Una vez acabado el turno de preguntas, el jugador se vistió de corto y saltó al verde del Estadio Municipal de Butarque, donde se daría su primer baño de masas como futbolista pepinero. Raúl se enfundó la elástica blanquiazul y lució la bufanda de su nuevo equipo, no sin atender a una entregada afición a la que firmó autógrafos y regaló balones.