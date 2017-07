Fotos e imágenes de la presentación de Eraso | Foto: Gema Gil Del Pozo (VAVEL).

Javier Eraso está de vuelta. El centrocampista navarro vuelve a ser jugador pepinero tras pasar dos temporadas en el Athletic Club de Bilbao, equipo en el cual no acabó de conseguir hacerse un hueco en el once de Ernesto Valverde y tampoco ha logrado entrar en los planes del 'Cuco' Zidanda, lo cual ha hecho que el club de Ibaigane no pusiera ningún inconveniente para que Eraso fichara por el 'Lega'. Y, desde el Club Deportivo Leganés no pueden estar más contentos con el retorno del futbolista, ya que fue decisivo en el ascenso del equipo madrileño a la categoría de plata del fútbol español.

Poco después de conocerse su fichaje en la presente semana, Javier Eraso puso rumbo a Madrid y, en la mañana del viernes, ha sido presentado de forma oficial como jugador pepinero y ha podido volver a pisar el césped de Butarque con la zamarra blanquiazul.

El futbolista, natural de Pamplona, entró en la sala de prensa del estadio madrileño acompañado de la presidenta, María Victoría Pavón y el director deportivo del club, Txema Indias. Después del posado con la camiseta, tanto María Victoria como Txema, no dudaron en agradecer al jugador su vuelta y le dedicaron unas bonitas palabras, demostrando nuevamente lo familiar que es el conjunto leganense.

Posteriormente llegó el momento más esperado, Javier Eraso se vistió de corto para saltar de nuevo al césped de Butarque. Allí, algunos aficionados le esperaban entusiasmados y es que, en Leganés, no puede ilusionar más la vuelta del que fue uno de los timones de la medular en la temporada del retorno a Segunda División. Tras el posado en el feudo, el último fichaje del combinado de Asier Garitano se acercó a la grada para posar junto con los seguidores allí presentes y lanzó a la grada balones y bufandas.

Aquí encontrará la mejor selección de fotografías de la presentación de Javi Eraso: