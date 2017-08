Omar Ramos: "La salvación es un título para el Leganés"

Google Plus

Omar Ramos durante un partido con el CD Leganés | Foto: SomosLega

Omar Ramos alcanzará este mes de agosto su tercera temporada como jugador del CD Leganés. Para quien no lo conozcan, es un jugador trabajador y silencioso que no suele salir en los medios pero que sabe lo duro que es formar parte del club pepinero. Ha vivido el ascenso del club y sabe la importancia de estar en Primera aunque la pasada campaña se lesionase de gravedad.

En la entrevista concedida a SomosLega arrancó hablando acerca de la pretemporada que está realizando el club, indicando que debido a diversos factores nunca había completado una como tal. Añadió respecto a este tema que "está siendo dura pero la ve muy importante a la hora de afrontar una nueva campaña donde se pedirá lo máximo de todo jugador". En una índole mas personal, indicó que "poco a poco se está habituando a tocar balón y a generar potencia física, pero que aún está en proceso". Seis meses en el dique seco son muchos meses.

En cuanto a los objetivos para esta campaña, Omar aseguró que "para ellos salvarse es como jugar la Champions League". "Tenemos equipo para hacerlo y siempre que trabajemod unidos y como bloque se puede conseguir", añadió. En cuanto a nivel personal, el futbolista aseguró que "lo que quiere es jugar la mayoría de minutos posibles". Tiene ganas de volver a sentirse futbolista y de aprovechar al máximo su último año de contrato en vigor. No aseguró nada de renovaciones.

Para finalizar la entrevista, acabó hablando acerca de su situación personal con el CD Leganés. "Desde que llegué el primer día me he sentido querido. El entrenador, sobre todo, me ha tratado muy bien y nos han salido las cosas muy bien. Espero seguir dando alegrías a la afición y al Lega para que sigan disfrutando de lo que hago. La gente siempre ha estado a mi lado", aseguraba el jugador 'pepinero'.

Jugón para Asier Garitano que espera contar con él para muchos partidos de esta temporada. Si las lesiones le respetan, Omar Ramos será sin duda uno de los jugadores emblemas para el míster.