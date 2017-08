Guía VAVEL Leganés 2017/2018: acostumbrado a las alturas

Google Plus

Foto: Gema Gil - VAVEL.com

La temporada 2017/2018 ya está aquí y el Leganés la afronta con la satisfacción que supone haber logrado el objetivo de la permanencia y encadenando su segundo año en Primera División. Quién le iba a decir a Asier cuando cogió el equipo en Segunda B que podría enlazar dos temporadas consecutivas en lo más alto. Y, sobre todo, que pueden ser muchas más. El objetivo del Leganés a corto y largo plazo es claro, concreto, único: seguir siendo de Primera. No importa el cómo, no importan los medios, solo el fin.

El cuadro blanquiazul no quiere bajarse del podio, ha perdido el vértigo que podía existir la pasada campaña al debutar, por primera vez en su historia, en Primera División. Y, ahora, con la experiencia adquirida y habiendo superado el siempre tan difícil primer año, el Lega busca superarse, crecer y ampliar su legado. Ya no hay complejos, no hay miedos, solo ilusión y ganas renovadas para seguir haciendo historia.

El Estadio Municipal de Butarque volverá a abrir sus puertas y a vestirse de gala para recibir a los suyos. El Lega vuelve a debutar en Primera, y lo hace contra un Deportivo Alavés que el año pasado cuajó una fantástica temporada pese a ser un recién ascendido. El enfrentamiento entre el conjunto madrileño y el vasco abrirá la nueva temporada, será el pistoletazo de salida a una nueva temporada. Los pepineros podrán sentir el aliento de su incansable afición y el equipo ya sueña con brindarles una primera victoria. Lo hicieron el año pasado debutando en Balaídos con tres puntos, y buscan hacerlo, de nuevo, en su casa.

Por delante, el Leganés tiene un calendario igual de exigente que la pasada campaña, con la novedad de que sus rivales directos han cambiado. Tras los ascensos de Levante, Girona y Getafe, el conjunto blanquiazul tendrá que encarnar una nueva y emocionante batalla por evitar los puestos de descenso a la que también se une el Deportivo de la Coruña.

Calendario CD Leganés Temporada 2017/2018 Jornada 1: CD Leganés-D. Alavés

Jornada 2: RCD Espanyol-CD Leganés

Jornada 3: CD Leganés-Getafe CF

Jornada 4: SD Eibar-CD Leganés

Jornada 5: CD Leganés-Girona FC

Jornada 6: UD Las Palmas-CD Leganés

Jornada 7: CD Leganés-Atlético de Madrid

Jornada 8: Málaga CF-CD Leganés

Jornada 9: CD Leganés-Athletic Club

Jornada 10: Sevilla FC-CD Leganés

Jornada 11: Valencia CF-CD Leganés

Jornada 12: CD Leganés-FC Barcelona

Jornada 13: RC Celta-CD Leganés

Jornada 14: CD Leganés-Villarreal CF

Jornada 15: RC Deportivo-CD Leganés

Jornada 16: CD Leganés-Real Madrid

Jornada 17: Levante UD-CD Leganés

Jornada 18: CD Leganés-Real Sociedad

Jornada 19: Real Betis-CD Leganés Jornada 20: D. Alavés-CD Leganés

Jornada 21: CD Leganés-RCD Espanyol

Jornada 22: Getafe CF-CD Leganés

Jornada 23: CD Leganés-SD Eibar

Jornada 24: Girona FC-CD Leganés Jornada 25: CD Leganés-UD Las Palmas

Jornada 26: Atlético de Madrid-CD Leganés

Jornada 27: CD Leganés-Málaga CF

Jornada 28: Athletic Club-CD Leganés

Jornada 29: CD Leganés-Sevilla FC

Jornada 30: CD Leganés-Valencia CF

Jornada 31: FC Barcelona-CD Leganés

Jornada 32: CD Leganés-RC Celta

Jornada 33: Villarreal CF-CD Leganés

Jornada 34: CD Leganés-RC Deportivo

Jornada 35: Real Madrid-CD Leganés

Jornada 36: CD Leganés-Levante UD

Jornada 37: Real Sociedad-CD Leganés

Jornada 38: CD Leganés-Real Betis

Los nuevos fichajes que han revolucionado y renovado la plantilla pepinera y la más que satisfactoria pretemporada realizada por el equipo son dos de los motivos que causan una expectación maxima para ver al nuevo Leganés. Hasta siete caras nuevas proporcionan al equipo un indiscutible salto de calidad respecto a años anteriores, pudiendo decir que cuenta con la mejor y más competitiva plantilla de su historia. Está por ver el rendimiento de grandes incorporaciones como Javier Eraso, Zaldua o Ezequiel Muñoz, entre otros, aunque el balance de cinco victorias en los ocho partidos amistosos disputados hasta la fecha dejan ver que el Leganés puede hacer algo grande en la próxima temporada.



